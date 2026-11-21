UBND phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức Khai mạc Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2026

Sáng 21.11, tại đồi cỏ hồng Đạ Nghịt, UBND phường Lang Biang – Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức khai mạc Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2026. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang – Đà Lạt cho biết, Mùa hội cỏ hồng năm nay được tổ chức nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, cũng như mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nét văn hóa truyền thống cùng bản sắc đặc trưng của đồng bào dân tộc K’Ho trên địa bàn.

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang – Đà Lạt

“Thông qua các hoạt động, địa phương mong muốn tạo thêm những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ Nhân dân và du khách. Đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, từng bước xây dựng phường Lang Biang - Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn, hội tụ văn hóa bản địa, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng vùng cao nguyên”, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang – Đà Lạt nhấn mạnh.

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa cỏ hồng cũng như quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của địa phương

Ngay sau lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức các hoạt động hưởng ứng gồm Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc phường Lang Biang – Đà Lạt và Giải đua ngựa không yên với sự tham gia của 32 nài ngựa. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi mà còn góp phần giới thiệu những nét văn hóa, sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng địa phương.

Theo kế hoạch, vào ngày 12.12 tới, tại Thung lũng Trăm Năm (Khu du lịch Lang Biang) sẽ tiếp tục diễn ra Ngày hội hoa hồng và Hội thi ẩm thực – rượu cần Lang Biang. Cùng ngày, Ban tổ chức cũng sẽ tổng kết, trao giải cho các nội dung thi trình diễn trang phục truyền thống, đua ngựa không yên và ẩm thực – rượu cần.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi tại sự kiện

Bên cạnh đó, vào khoảng thời gian này du khách đến với địa phương sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những đồi cỏ hồng đang nở rộ tại nhiều địa điểm như đồi Măng Lin, Khu du lịch Thung lũng vàng, ven hồ Đan Kia – Suối Vàng…

Dự kiến, Mùa hội cỏ hồng năm nay sẽ diễn ra từ ngày 21.11 đến 12.12.2026.