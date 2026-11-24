Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (trái) tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức địa phương. Ảnh: Huy Anh

Các đại biểu, Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: Huy Anh

Tham dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng ban chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; Vũ Văn Trung, Phụ trách bộ môn wushu - Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức môn wushu Đại hội; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người dân.

Đại diện lực lượng vận động viên tuyên thệ. Ảnh: Huy Anh

Đại diện lực lượng trọng tài tuyên thệ. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, cho biết: "Việc được lựa chọn đăng cai tổ chức môn wushu tại đại hội là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của địa phương. Đồng Nai đã phối hợp với Liên đoàn Wushu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác hậu cần, y tế và an ninh, bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ thi đấu. Thông qua giải đấu, địa phương mong muốn góp phần vào thành công chung của đại hội, đồng thời giới thiệu hình ảnh thành phố Đồng Nai năng động, thân thiện và mến khách".

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Ảnh: Huy Anh

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai Bùi Anh Vũ tặng hoa cho đội tuyển wushu Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Các đại biểu, Ban Tổ chức cùng đại diện các đơn vị tại lễ khai mạc. Ảnh: Huy Anh

Diễn ra từ ngày 22 đến 30-11, giải năm nay quy tụ 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước với 195 vận động viên xuất sắc, tranh tài ở 30 bộ huy chương, bao gồm 19 nội dung taolu (biểu diễn) và 11 nội dung sanda (đối kháng). Trong đó, đơn vị chủ nhà Đồng Nai tham dự đại hội lần này với 12 vận động viên (5 nữ), tranh tài ở 12/30 nội dung (6 nội dung taolu và 6 nội dung sanda).

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai trong việc phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức 4 môn thi đấu gồm: Kickboxing, điền kinh - việt dã leo núi Bà Rá, wushu và sailing trên hồ Trị An. Ông kỳ vọng với nỗ lực của Ban Tổ chức địa phương, các giải đấu diễn ra tại Đồng Nai sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Vận động viên wushu thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm biểu diễn bài Thái cực quyền nội dung taolu. Ảnh: Huy Anh

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài những nội dung đầu tiên tại đại hội.