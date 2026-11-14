Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10

Sáng 14/11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh diễn ra Lễ khai mạc môn võ thuật Vovinam - môn võ tryền thống mang đậm bảng sắc văn hoá dân tộc, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của người Việt.

Quang cảnh Lễ khai mạc bộ môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương lao động hạng nhất cho các huấn luyện viên Vovinam có thành tích xuất sắc tại Lễ khai mạc môn thi đấu võ thuật Vovinam.

Theo ban tổ chức, môn thi đấu Vovinam được diễn ra từ ngày 14 -19/11/2026, với 26 bộ huy chương, trong đó có 12 bộ dành cho nội dung thi quyền và 14 bộ dành cho nội dung đối kháng nam, nữ.

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó ban tổ chức môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 nhấn mạnh, Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là một di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường, lòng tự hào dân tộc và những giá trị nhân văn sâu sắc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Vovinam ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia và từng bước lan tỏa mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế.

Trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho các vận động viên Vovinam có thành tích xuất sắc tại Lễ khai mạc môn thi đấu võ thuật Vovinam.

Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn Vovinam đến từ 24 tỉnh, thành, nghành trong cả nước.

Đoàn Vovinam đến từ tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Vì vậy, cuộc tranh tài bộ môn Vovinam tại Đại hội lần này là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và thành quả tập luyện, góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo Vovinam.

Ông Vũ Văn Điền cũng đề nghị ban tổ chức môn thi đấu cùng các lực lượng phục vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất các điều kiện tổ chức và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Đối với lực lượng trọng tài, đề nghị thực hiện nhiệm vụ với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm luật thi đấu, bảo đảm sự công bằng trong từng trận đấu, mỗi vận động viên sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh, tài năng và tinh thần võ đạo Vovinam.

Nội dung thi đấu đồng đội nữ Long Hổ quyền, với sự tham gia của các vận động viên đến từ Quân đội, TP Cần Thơ, Thanh Hoá, Lào Cai, chung cuộc đội Vovinam đến từ quân đội dành huy chương vàng.

Hai vận động viên Vovinam đến từ TP Huế và An Giang thi đấu ở nội dung đối kháng nam, hạng cân 50 - 55kg sau lễ khai mạc.

Nội dung thi đấu đối kháng nam, hạng cân 50-55kg, vận động viên đến từ đội Vovinam TP Đà Nẵng(áo giáp đỏ) đã dành chiến thắng.

Các cổ động viên cổ vũ, tiếp lửa tinh thần thi đấu cho các vận động viên Vovinam.

Ông Điền tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng phục vụ, sự công tâm của đội ngũ trọng tài và quyết tâm thi đấu của các vận động viên, môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn chuyên môn và hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ.