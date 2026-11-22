Mở đầu lễ khai mạc là các tiết mục nghệ thuật sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: An Nhơn

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo người hâm mộ.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi. Ảnh: An Nhơn

Giải năm nay có sự tham gia của 35 vận động viên (21 nam, 14 nữ) thuộc 9 đoàn thể thao: Quân đội nhân dân, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lai Châu và thành phố Đồng Nai. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ, với cự ly thi đấu 7,7km đối với nam và 5,4km đối với nữ. Đích đến của các nội dung là đỉnh núi Bà Rá.

Các lãnh đạo, đại biểu, toàn thể huấn luyện viên, vận động viên các đoàn cùng thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: An Nhơn

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: An Nhơn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi nhấn mạnh: Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao quy mô lớn, được tổ chức 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển của thể thao thành tích cao cả nước; đồng thời tạo cơ hội để các địa phương, đơn vị giao lưu, học hỏi, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đại diện lãnh đạo, Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: An Nhơn

Việc được ủy nhiệm đăng cai tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Đây còn là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai năng động, thân thiện, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch đến với bạn bè cả nước.

Kết thúc phần lễ khai mạc, các vận động viên nam bắt đầu tranh tài ở cự ly thi đấu 7,7km. Ảnh: An Nhơn

Theo ông Nguyễn Khắc Vĩnh, núi Bà Rá là địa danh nổi tiếng, gắn liền với lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của địa phương. Với địa hình đặc thù, nhiều thử thách, nội dung Việt dã leo núi đòi hỏi vận động viên có thể lực, sức bền, kỹ thuật tốt, cùng ý chí và bản lĩnh thi đấu để chinh phục đường đua.

Các vận động viên nam tham gia cự ly thi đấu 7,7km. Ảnh: An Nhơn

Để giải đấu diễn ra an toàn, thành công, thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ban tổ chức đại hội, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế, an ninh và phục vụ thi đấu.

Các vận động viên nữ tham gia cự ly thi đấu 5,4km.

Giải đấu không chỉ là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.