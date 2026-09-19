Khai mạc môn Bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X

Đại diện Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội.

Giải đấu quy tụ hơn 290 vận động viên đến từ 24 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 2 nội dung nam và nữ. Các trận đấu diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20/9/2026.

Các đội tham gia thi đấu sôi nổi.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đề nghị các vận động viên thi đấu đoàn kết, trung thực, phát huy tinh thần thể thao cao thượng; lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, chính xác, bảo đảm Giải diễn ra an toàn, đúng điều lệ.