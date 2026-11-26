Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau tập huấn.

Tham dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thanh Trúc, chuyên gia bảo vệ trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Học viện Tòa án, và PGS.TS. Phan Thị Lan Hương, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trực tiếp hướng dẫn lớp tập huấn là bà Shelley Casey, chuyên gia quốc tế về bảo vệ trẻ em và tư pháp người chưa thành niên. Bà có hơn 25 năm kinh nghiệm trong phân tích, xây dựng chính sách, pháp luật và đã thiết kế, triển khai nhiều chương trình tập huấn cho đội ngũ làm công tác tư pháp và bảo vệ trẻ em. Tại Việt Nam, bà từng hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên, tập huấn giảng viên nguồn và bồi dưỡng chuyên sâu cho thẩm phán Tòa Gia đình và Người chưa thành niên.

Ngay sau lễ khai mạc, các giảng viên bước vào phiên tập huấn đầu tiên trong không khí trao đổi sôi nổi. Các ý kiến tập trung vào sự cần thiết của cách tiếp cận chuyên biệt đối với người chưa thành niên khi tham gia hệ thống tư pháp, những quyền cần được bảo đảm và các nguyên tắc tư pháp thân thiện, có nhạy cảm giới. Những trao đổi về sự phát triển của trẻ em và tác động của sang chấn cũng giúp làm rõ vì sao cách giao tiếp và hỗ trợ trong quá trình tố tụng cần phù hợp với độ tuổi, mức độ phát triển và hoàn cảnh của từng em.

Chương trình được tổ chức thành hai đợt tại Việt Trì. Đợt 1, từ ngày 23 đến sáng 25/11/2026, tập trung vào việc bảo đảm quyền của người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng trong tố tụng hình sự. Các chuyên đề đề cập đến vai trò của người làm công tác xã hội, phối hợp liên ngành, lấy lời khai và xét xử thân thiện, cũng như việc sử dụng chứng cứ pháp y trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đợt tập huấn cũng bước đầu tìm hiểu những yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên.

Đợt 2, từ ngày 30/11 đến sáng 02/12/2026, sẽ đi sâu vào phòng ngừa vi phạm và tái vi phạm pháp luật, xử lý chuyển hướng, tư pháp phục hồi, hỏi cung và xét xử thân thiện, cũng như cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng. Phiên cuối dành cho trợ giúp pháp lý thân thiện và kỹ năng của luật sư khi đại diện cho người chưa thành niên. Lớp tập huấn dự kiến kết thúc bằng phần đánh giá sau tập huấn và lễ bế mạc vào sáng 02/12/2026.

Quang cảnh lớp tập huấn giảng viên nguồn về tư pháp thân thiện với người chưa thành niên.

Qua hai đợt tập huấn, các giảng viên có thể vận dụng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn để phát triển bài giảng, xây dựng tình huống thực hành và hướng dẫn người học áp dụng các nguyên tắc tư pháp thân thiện khi giải quyết vụ việc liên quan đến người chưa thành niên. Hoạt động tập huấn được triển khai trong khuôn khổ Chương trình EU JULE II. Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam giai đoạn II” (EU JULE II) do Liên minh Châu Âu tài trợ, UNDP và UNICEF phối hợp thực hiện cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: