Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài năm 2026

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các xã phường trên địa bàn tỉnh và các học viên tham gia tập huấn.

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Theo đó, hơn 50 học viên trên 13 xã phường sẽ tham gia tập huấn trong vòng 2 ngày với các nội dung bao gồm: Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70/KLTW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; kế hoạch phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; Quy định tiêu chuẩn nội dung, mức chi đối với tổ chức, hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các môn thể thao.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tham gia thực hiện các phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, góp phần có thêm một lực lượng trọng tài cơ sở có kiến thức, có kỹ năng và có tinh thần trách nhiệm; từ đó góp phần nâng cao chất lượng các giải thể thao, hội thi, ngày hội thể thao trên địa bàn tỉnh.