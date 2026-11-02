Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Dự khai mạc có đồng chí Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng 105 học viên là cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày (2 - 3/11), các học viên được nghiên cứu, trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề 1 tập trung quán triệt, triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và một số văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Chuyên đề 2 triển khai Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua.

Đại biểu dự hội nghị cùng đông đảo học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Đối với chuyên đề 3, học viên được hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng như: Các biểu mẫu, quy định cụ thể về hồ sơ khen thưởng; lập báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước; nghi thức tổ chức trao danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Đồng chí Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị: Các giảng viên tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới của các quy định; gắn kiến thức với tình huống thực tế, dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực thảo luận và vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn, bảo đảm công tác xét, đề nghị khen thưởng đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch và thực chất.

Học viên phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác xét, đề nghị khen thưởng bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, kịp thời, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.