Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng

Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có Đại tá Ngô Thành Khiên, Phó trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn cùng các đồng chí đại biểu Phòng Báo cáo viên; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và 460 cán bộ, học viên thuộc Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan Chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: Chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đối với đội ngũ báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng; đồng thời, góp phần quan trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hành cho học viên theo mục tiêu đào tạo; góp phần thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Ngô Thành Khiên khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Do đó, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng cho học viên cấp phân đội là nội dung thiết thực, việc làm cần thiết, nhằm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên cho tương lai có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Ngô Thành Khiên phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng năm 2026 tại Trường Sĩ quan Chính trị được tổ chức sau khi Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Kết luận số 72/KL-QUTW ngày 25-10-2025 về tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Trong chương trình bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề, đó là: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam; phương pháp chuẩn bị đề cương bài tuyên truyền miệng; kỹ năng nói trước công chúng; tổng hợp tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng cho học viên là một trong những nội dung quan trọng, thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị và Cục Tuyên huấn trong xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp vững mạnh; đồng thời, là bước chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên trong tương lai có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.