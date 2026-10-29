Khai mạc lớp bồi dưỡng, kiểm tra, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2026

Đại biểu và các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm trong việc bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh của tỉnh. Lớp bồi dưỡng được kỳ vọng sẽ giúp học viên nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiệp vụ, góp phần xây dựng ngành du lịch Lạng Sơn ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch, lớp diễn ra trong 3 ngày (từ 29 đến 31/10). Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm, trong đó tập trung vào đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính và lứa tuổi; kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và ngôn ngữ cơ thể; kỹ năng giải quyết tình huống; quy trình và các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt.

Giảng viên truyền đạt nội dung kiến thức cho các học viên tại lớp bồi dưỡng

Bên cạnh đó, học viên được bồi dưỡng kiến thức về địa phương, lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm cơ bản cũng như giá trị nổi bật của các khu, điểm du lịch trong tương quan với những điểm đến có tính chất tương đồng.

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên tham gia kiểm tra nghiệp vụ theo quy định. Những học viên đạt yêu cầu kiểm tra và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kiểm tra, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm là hoạt động thiết thực trong công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hướng dẫn du lịch, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên có kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách.