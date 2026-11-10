Khai mạc lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác thể dục, thể thao của lực lượng Công an nhân dân năm 2026

Các đại biểu cùng các lãnh đạo các đơn vị, học viên chụp hình lưu niệm.

Lớp tập huấn có 230 học viên là lãnh đạo cấp phòng và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thể dục, thể thao đến từ Công an các đơn vị, địa phương. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao trong lực lượng CAND; góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua lớp học, học viên được nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thể dục, thể thao; đồng thời tăng cường khả năng tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Công an các đơn vị, địa phương. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh, lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày, do đó, các học viên cần nắm vững nội dung bài giảng, thực hành nghiêm túc chế độ kiểm tra, rèn luyện thể lực đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là các kỹ thuật mới và một số nội dung như bơi ếch, bơi trườn sấp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quá trình tập huấn đòi hỏi cả người hướng dẫn và học viên phải nỗ lực, khắc phục khó khăn, áp dụng phương pháp khoa học, tránh lãng phí thời gian để đạt kết quả cao nhất.

Trong suốt quá trình tập huấn, học viên phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nội quy, quy định của lớp học và kỷ luật thao trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn, đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tập luyện, chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Cục Công tác chính trị, Trung tâm Huấn luyện số 3 cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm tốt các điều kiện cần thiết, phục vụ lớp tập huấn đạt kết quả cao.