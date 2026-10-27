Khai mạc Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

Tiến sĩ Lê Toàn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và truyền đạt chuyên đề.

Dự Lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự Lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau hợp nhất, Ninh Bình có không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực và lợi thế đa dạng hơn. Đồng thời, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra những yêu cầu mới về năng lực lãnh đạo, quản lý, phối hợp và giải quyết công việc từ tỉnh đến cơ sở. Cơ hội phát triển chỉ trở thành kết quả khi đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng và quyết tâm tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Thực tiễn đang đòi hỏi giải quyết đồng thời nhiều vấn đề: phát huy các động lực tăng trưởng; quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư và tài sản công; phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mỗi quyết định lãnh đạo, quản lý phải vừa đúng chủ trương, đúng pháp luật, vừa sát thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo, quản lý không thể bằng lòng với kiến thức, kinh nghiệm đã có. Chức trách càng cao, nhiệm vụ càng khó, càng phải tự học, cập nhật kiến thức, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Học để hiểu đúng, quyết định đúng, làm đúng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Quy định số 145-QĐ/TW xác định bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng là chế độ bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ và cấp ủy, tổ chức đảng. Yêu cầu xuyên suốt là thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Lớp học cần góp phần nâng cao tư duy, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và năng lực xử lý những vấn đề đang đặt ra ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chương trình được tổ chức thành hai lớp, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, các học viên được giảng viên là lãnh đạo các Viện, Trung tâm thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 4 chuyên đề: Phát triển ngành Du lịch nhanh và bền vững; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới; Đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ; Phát triển bền vững di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Đây là những nội dung gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, chủ động nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh những nội dung cần nghiên cứu, trao đổi trong từng chuyên đề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên chấp hành nghiêm chương trình, thời gian, nội quy; chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi với giảng viên và đồng nghiệp, gắn tiếp thu kiến thức với rèn luyện kỹ năng. Mỗi học viên cần lựa chọn những vấn đề thiết thực trong công tác để nghiên cứu, vận dụng sau khóa học, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm thực hiện; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đúng thẩm quyền.

Đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý học viên, theo dõi kết quả tham gia các chuyên đề, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm các điều kiện tổ chức lớp học. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ tham gia đầy đủ, duy trì hoạt động công tác thông suốt và theo dõi việc vận dụng kiến thức sau bồi dưỡng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, giá trị của lớp bồi dưỡng phải được thể hiện bằng tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết định chính xác và hiệu quả giải quyết công việc. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, liêm chính, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tiến sĩ Lê Toàn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Phát triển ngành Du lịch nhanh và bền vững”.

Ngay sau khai mạc, các học viên đã nghe Tiến sĩ Lê Toàn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Phát triển ngành Du lịch nhanh và bền vững”.