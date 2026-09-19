Khai mạc Liên hoan 'Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026'

Trình diễn điệu múa cồng chiêng tại đêm khai mạc lễ hội. Ảnh: KHÁNH LINH

Diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/9, sự kiện quy tụ các nghệ nhân, vận động viên, diễn viên quần chúng và đông đảo đồng bào Cơ Tu đến từ 4 xã, phường gồm: Hòa Vang, Sông Kôn, Sông Vàng và Hải Vân tham gia.

Theo ban tổ chức, liên hoan là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu; đồng thời tạo không gian để các nghệ nhân, vận động viên và bà con gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức như: trình diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá, các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao và trưng bày các sản phẩm, không gian văn hóa truyền thống Cơ Tu.

Văn hóa Cơ Tu được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ, thể hiện qua tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu múa tung tung da dá, nhà Gươl, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống và các giá trị văn hóa cộng đồng. Đây là những giá trị góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của thành phố và nỗ lực của đồng bào Cơ Tu, các giá trị văn hóa truyền thống từng bước được bảo tồn, phát huy và kết nối với hoạt động du lịch. Nhiều giá trị văn hóa bản địa trở thành nguồn lực để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực miền núi.

Liên hoan là dịp để đồng bào Cơ Tu đoàn kết, giao lưu, học hỏi, lan tỏa niềm tự hào về văn hóa đồng bào. Qua đó, cũng góp phần chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, từng bước đưa văn hóa Cơ Tu trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Đà Nẵng của du khách.