Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự Lễ khai mạc Liên hoan.

Các đại biểu dự khai mạc Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026.

Cùng dự lễ khai mạc có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo UBND phường Nam Định; đại diện các đơn vị có đoàn tuyển tham gia cùng đông đảo diễn viên, nhạc công và nhân dân.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc Liên hoan.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh: Qua các giai đoạn cách mạng, người Ninh Bình luôn tự hào về sức sống, dòng chảy bền bỉ và sáng tạo của phong trào văn nghệ quần chúng. Sức sống của ca, múa, nhạc Ninh Bình hôm nay được bồi đắp từ những nền móng vững chắc qua các thời kỳ, góp phần cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân lao động sản xuất, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Cũng từ phong trào, nhiều hạt nhân xuất sắc đã bước lên sân khấu chuyên nghiệp; trưởng thành trên cương vị nhà quản lý, nhà sáng tác, đóng góp vào đời sống văn hoá văn nghệ của quê hương, đất nước.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Tổ chức tặng hoa Ban Giám khảo.

Ban Tổ chức Liên hoan tặng hoa, Cờ lưu niệm cho các đoàn tuyển tham dự Liên hoan.

Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026, chủ đề “Ninh Bình - Hội tụ, gắn kết và lan tỏa” tổ chức đúng tuần lễ cao điểm Ngày hội Văn hoá đại đoàn kết toàn dân tộc, mang những ý nghĩa đặc biệt: Hội tụ tinh hoa văn hóa của ba vùng đất; gắn kết cộng đồng sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cùng nhau lan tỏa niềm tự hào, khát vọng xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh; tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp đất và người Ninh Bình, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Liên hoan cũng là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu. Qua đó, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh để xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11/2026, tại Nhà Văn hóa 3-2, phường Nam Định, với sự tham gia của 1.355 diễn viên, nhạc công thuộc 38 đoàn tuyển đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các diễn viên tham gia là những người không chuyên, có năng khiếu, yêu thích hoạt động văn hóa, văn nghệ, đang sinh sống, học tập và công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường.

Các chương trình tham dự Liên hoan gồm 118 tiết mục với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú như ca, múa, nhạc. Trong đó, phần ca có đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca; phần múa có múa đơn, múa đôi, múa tập thể; phần nhạc có độc tấu, song tấu và hòa tấu nhạc cụ. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vẻ đẹp đất và người Ninh Bình; phản ánh những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến.

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức; đại diện Ban Tổ chức đã tặng hoa, Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan.

Các tiết mục tại Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026.

Ngay trong buổi khai mạc, 5 đoàn tuyển thuộc các đơn vị: xã Xuân Hưng, Trường Đại học Hoa Lư, phường Trung Sơn, xã Hải Hưng, xã Xuân Trường đã tham gia biểu diễn. Lễ công diễn các tiết mục xuất sắc, lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào 19h30 ngày 24/11/2026.