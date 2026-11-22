Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”.

Tham dự Lễ khai mạc có: Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phu nhân Lê Nguyệt Anh; Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, Phu nhân, Phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế tham dự Lễ khai mạc.

Được tổ chức trong hai ngày 21–22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam. Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, ẩm thực là khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, mở ra cánh cửa tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc, từ đó những tình cảm chân thành được vun đắp và tiếp nối. Đó cũng chính là tinh thần của chủ đề “Beyond Flavors” năm nay. Bộ trưởng chúc các bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều trải nghiệm đẹp tại Việt Nam qua những chuyến đi, cuộc gặp gỡ, món ăn và nét văn hóa của các vùng miền và khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều dịp để Đoàn Ngoại giao giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng các đại biểu tham dự khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 tại Hà Nội, sáng 22/11.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho văn hóa, nhất là ngoại giao văn hóa; đồng hành cùng Liên hoan và đóng góp nhiều ý kiến quý báu ngay từ khâu chuẩn bị. Bộ trưởng khẳng định sự quan tâm của Phu nhân là nguồn động viên lớn đối với Ban Tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, ẩm thực và tình hữu nghị.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cảm ơn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng các Phu nhân, Phu quân và thành viên các cơ quan đại diện, các cơ quan, tổ chức trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các nghệ nhân, đầu bếp, nghệ sĩ và các đơn vị, tổ chức đã dành tâm huyết, đóng góp cho thành công của Liên hoan.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại Lễ khai mạc, nhấn mạnh vai trò của ẩm thực trong kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Tại Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Sau Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế; giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân và các đơn vị tham gia Liên hoan.

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, Liên hoan đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng. Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Phu nhân Ngô Phương Ly, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng các đại biểu hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia tại Liên hoan.

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua giao lưu ẩm thực và văn hóa, Liên hoan góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa cho phát triển đất nước.

Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026. Bằng những trải nghiệm gần gũi và hoạt động sẻ chia thiết thực, Liên hoan góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững.

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế đã trở thành một hoạt động ngoại giao văn hoá, giao lưu hữu nghị thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Từ những hương vị của mỗi quốc gia, Liên hoan tiếp tục vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.

Lan tỏa tình hữu nghị, gửi trao yêu thương.

Tinh thần sẻ chia, nhân ái luôn được vun đắp qua mỗi kỳ Liên hoan, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của Đoàn Ngoại giao cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Năm 2024, số tiền ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận đạt 886 triệu đồng. Năm 2025, Liên hoan vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ khai mạc.

Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Năm nay, hoạt động thiện nguyện tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của Đoàn Ngoại giao; các doanh nghiệp tham gia, tài trợ Liên hoan; các địa phương tham dự Liên hoan; các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Ngoại giao và người dân tham dự Liên hoan. Đặc biệt, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực đóng góp, đồng thời cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng về quê hương.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, tiếp tục chuyển tình hữu nghị và tinh thần nhân ái thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay vào 2 Quả cầu tương tác, kích hoạt công nghệ hologram chính thức khai mở Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng các đại biểu thực hiện dâng hương, gửi gắm những lời nguyện cầu về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, đất nước phát triển và thế giới hòa bình.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các nước ASEAN, tìm hiểu những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa khu vực và những nét tương đồng trong phong tục, tập quán của các quốc gia Đông Nam Á.

Không gian “Hương vị thế giới” giới thiệu sự phong phú, đa dạng của ẩm thực quốc tế, góp phần đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Gần 100 gian hàng của 46 quốc gia cùng các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam mang đến bức tranh đa sắc màu về văn hóa và ẩm thực tại Liên hoan.