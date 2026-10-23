Dự lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Chủ tịch Liên hoan; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội...

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 . Ảnh Phạm Kiên.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch liên hoan nhấn mạnh: Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đội ngũ những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh và truyền thông về đề tài an ninh, trật tự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, tạo động lực thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch liên hoan phát biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh Phạm Kiên.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, quy mô và chất lượng. Những tác phẩm tham dự đã phản ánh sinh động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an; nhiều tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn tinh thần của phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được thể hiện cụ thể trong từng tác phẩm và trong quá trình tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo, làm truyền thông Công an nhân dân.

Thông qua liên hoan sẽ có thêm nhiều tác phẩm phản ánh sinh động những chiến công, thành tích, những khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ CAND; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, cần có thêm nhiều tác phẩm sắc bén, có tính phát hiện, góp phần đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin xấu độc; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, định hướng dư luận xã hội.

Đại diện các đơn vị tham dự Liên hoan nhận kỷ niệm chương của Ban Tổ chức. Ảnh Phạm Kiên.

Dịp này, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội và các đơn vị đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ Liên hoan.

Phát biểu chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông CAND.

Thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là Công an TP Hà Nội, trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026. Ảnh Phạm Kiên.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình an ninh, trật tự, các tác phẩm còn góp phần phổ biến pháp luật, đấu tranh với thông tin sai trái, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và lan tỏa những tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, dũng cảm.

Với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng Liên hoan là dịp để những người làm báo, nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức thể hiện, tạo thêm nhiều tác phẩm chất lượng, giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực trách nhiệm và sự cống hiến của lực lượng CAND.

Việc Liên hoan được tổ chức tại Thủ đô là niềm vinh dự và cũng là dịp để thành phố thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với lực lượng Công an nhân dân và những người làm công tác báo chí, truyền thông.

Thành phố luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức để Liên hoan diễn ra an toàn, chu đáo, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026. Ảnh Phạm Kiên.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27/10 tại Hà Nội, với sự tham gia của 57 đơn vị thuộc lực lượng CAND và các cơ quan báo chí ngoài lực lượng, quy tụ gần 500 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và người dẫn chương trình.

Liên hoan có 788 tác phẩm, chương trình dự thi ở nhiều thể loại, gồm báo chí về an ninh, trật tự; tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh; chương trình, chuyên mục phát thanh, truyền hình; video trên nền tảng số và phần thi người dẫn chương trình.