737 tác phẩm của 56 đơn vị tham dự Liên hoan năm nay cho thấy sự phong phú trong hoạt động sáng tạo của những người làm báo, làm phim trong lực lượng Công an, đồng thời đặt ra câu chuyện về cách kể những câu chuyện nghề nghiệp trong môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.

Giữ bản lĩnh người làm báo trong môi trường truyền thông mới

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra trong không khí trang trọng, mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh những tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình và điện ảnh tiêu biểu về đề tài Công an nhân dân.

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.

Về phía các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, nguyên lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; các nhà báo – chiến sĩ Công an thuộc 34 tỉnh, thành phố cùng đại diện các đoàn trong và ngoài lực lượng CANDcó tác phẩm tham dự Liên hoan và đông đảo khán giả.

Sau 14 kỳ tổ chức, Liên hoan trở thành dịp gặp gỡ của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng CAND. Các tác phẩm tham dự không chỉ phản ánh công tác, chiến đấu của lực lượng Công an mà còn ghi lại những tình huống, số phận và câu chuyện phía sau mỗi nhiệm vụ, nơi bản lĩnh nghề nghiệp được thử thách trong thực tế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan nhắc đến những thay đổi sâu sắc của báo chí, truyền thông dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng mới. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, sự thay đổi ấy đòi hỏi báo chí Công an Nhân dân (CAND) phải đổi mới tư duy, cách tổ chức và sản xuất nội dung, tăng cường kết nối giữa báo chí, truyền hình, phát thanh, điện ảnh với các nền tảng số để thông tin đến với công chúng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật phát ngôn và tính chính xác của thông tin; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bí mật Nhà nước và chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Đánh giá về Liên hoan, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng sự tham gia của đông đảo đơn vị cùng số lượng tác phẩm dự thi tiếp tục khẳng định uy tín của hoạt động nghiệp vụ này. Cùng với đó, tinh thần thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” được thể hiện trong từng tác phẩm và quá trình tác nghiệp, qua việc bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân, phát hiện những vấn đề có ý nghĩa, phản ánh sinh động chiến công, thành tích cũng như khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt lực lượng báo chí CAND còn có trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phản bác thông tin sai trái, xấu độc, cung cấp thông tin chính thống và định hướng dư luận xã hội. Thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng Liên hoan sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng báo chí, truyền thông CAND chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh vai trò của báo chí CAND trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội

Với vai trò địa phương đăng cai Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi Thủ đô được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Với bề dày lịch sử và đời sống văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu vừa gìn giữ di sản, vừa phát huy nguồn lực văn hóa trong quá trình phát triển. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa được xem là những định hướng quan trọng để thành phố phát huy giá trị văn hiến, nâng cao đời sống văn hóa và đưa tiềm năng văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.

Trong quá trình ấy, báo chí và các loại hình truyền thông có vai trò đưa những câu chuyện về con người, di sản và nhịp sống Hà Nội đến gần hơn với công chúng. Cùng với việc phát huy các giá trị văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cũng là điều kiện quan trọng để Thủ đô tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại và phát triển kinh tế – xã hội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận những đóng góp của lực lượng CAND, đặc biệt là Công an TP Hà Nội, trong thực hiện nhiệm vụ này.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các đại biểu có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong thời gian tham dự Liên hoan, đồng thời khẳng định thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức để chương trình diễn ra chu đáo, thuận lợi.

Từ sân khấu đến những câu chuyện phía sau nhiệm vụ

Không khí đêm khai mạc được mở ra bằng tiết mục “Hội tụ và tỏa sáng”, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, qua phần trình diễn của ca sĩ Đông Hùng, Văn Mai Hương cùng vũ đoàn và dàn hợp xướng. Âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hòa quyện trong một tiết mục mang tinh thần kết nối, mở đầu cho hành trình hội tụ của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND.

Cũng tại lễ khai mạc, phóng sự “15 kỳ Liên hoan – Hành trình của Bản lĩnh và Công nghệ” đã tái hiện chặng đường phát triển của Liên hoan, từ những ngày tác nghiệp còn nhiều khó khăn đến thời kỳ truyền thông đa nền tảng. Qua đó, phóng sự khắc họa những đổi thay trong phương thức làm báo, đồng thời nhấn mạnh các giá trị xuyên suốt của người làm báo CAND là bản lĩnh, sự chính xác, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với thực tiễn đời sống.

Vở nhạc kịch “Nhiệm vụ vinh quang” khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an làm báo trong chuyến tác nghiệp tại Venezuela, qua đó làm nổi bật tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của những người chiến sĩ trên mặt trận truyền thông

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt cảnh nhạc kịch “Nhiệm vụ vinh quang” kể câu chuyện về người phóng viên CAND tác nghiệp tại Venezuela sau một trận động đất. Giữa khung cảnh đổ nát, khi đang ghi lại những diễn biến tại hiện trường, người phóng viên bắt gặp một đứa trẻ đang cần được cứu giúp. Đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục ghi hình và trực tiếp cứu người, anh quyết định đặt máy quay xuống.

Tình huống giàu cảm xúc làm nổi bật tinh thần dấn thân, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của người làm báo, chiến sĩ CAND trước những hoàn cảnh sinh tử. Đó là tình huống đặt trách nhiệm nghề nghiệp bên cạnh trách nhiệm với con người, cho thấy phía sau những hình ảnh được ghi lại còn có những quyết định đòi hỏi sự can đảm và lòng trắc ẩn. Thông qua diễn xuất, âm nhạc và hiệu ứng sân khấu, câu chuyện nhấn mạnh tinh thần dấn thân của người làm báo - người chiến sĩ CAND.

Ban tổ chức tặng hoa đại diện ban giám khảo các hạng mục tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho đại diện các đơn vị tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Cũng tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã chính thức công bố Hội đồng Giám khảo các hạng mục chấm thi với sự tham gia của các nhà báo, đạo diễn, nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh. Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá trên nhiều phương diện chuyên môn, từ nội dung đến cách thể hiện, trong bối cảnh mỗi loại hình truyền thông đều có những yêu cầu riêng.

Ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương cho đại diện các đơn vị Công an tỉnh, thành phố, ghi nhận sự tham gia và đóng góp của các đơn vị đối với hoạt động truyền thông trong lực lượng. Từ những địa bàn, lĩnh vực công tác khác nhau, các tác phẩm dự thi đem đến nhiều góc nhìn về công việc của người chiến sĩ Công an cũng như những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, cùng ca sĩ Phạm Thu Hà trong liên khúc “Cảm xúc tháng 10 – Hà Nội 12 mùa hoa”

Tiết mục liên khúc “Cảm xúc tháng 10 – Hà Nội 12 mùa hoa” khép lại chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Khép lại đêm khai mạc là liên khúc “Cảm xúc tháng 10 – Hà Nội 12 mùa hoa” với sự tham gia của Trung tướng Đỗ Triệu Phong, ca sĩ Phạm Thu Hà cùng các MC của lực lượng CAND. Sự xuất hiện của Trung tướng Đỗ Triệu Phong bên cạnh các nghệ sĩ và MC tạo nên một hình ảnh gần gũi và giàu cảm xúc về người chiến sĩ Công an trên mặt trận truyền thông. Những giai điệu về Hà Nội khép lại chương trình, để lại dư âm nhẹ nhàng sau một đêm tôn vinh những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh CAND.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND đã trải qua 14 kỳ, từng bước khẳng định vị trí trong đời sống báo chí, truyền thông của lực lượng. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng tác phẩm mà còn là diễn đàn để những người làm nghề gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó tạo động lực sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV diễn ra từ ngày 22 đến 27-10-2026 tại Hà Nội, thu hút 737 tác phẩm của 56 đơn vị. Các tác phẩm phản ánh nhiều mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; góp phần giới thiệu những tấm gương tận tụy, dũng cảm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.