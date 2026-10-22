Khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đội ngũ những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh và truyền thông về đề tài an ninh, trật tự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tạo động lực thi đua sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, quy mô và chất lượng. Những tác phẩm tham dự đã phản ánh sinh động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nhiều tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Liên hoan với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” diễn ra trong bối cảnh báo chí, truyền thông đang có những chuyển biến sâu sắc, nhanh chóng dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới.

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu những người làm báo, làm truyền thông Công an nhân dân phải chủ động đổi mới tư duy, phương thức tác nghiệp, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung; khai thác hiệu quả các thành tựu công nghệ mới để nâng cao chất lượng, tốc độ và khả năng tiếp cận công chúng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng với đó, việc thực hiện chủ trương quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại đòi hỏi báo chí Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, tăng cường hội tụ, liên thông giữa báo chí, truyền hình, phát thanh, điện ảnh và các nền tảng số; phát huy tốt hơn vai trò là lực lượng thông tin chủ lực, chính thống, có sức chiến đấu và sức thuyết phục cao trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trong quá trình đổi mới và chuyển đổi số, đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật phát ngôn và tính chính xác của thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bí mật nhà nước; chủ động nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thể thay thế trách nhiệm, bản lĩnh, đạo đức và sự dấn thân của người làm báo.

Liên hoan lần thứ XV được tổ chức trong thời điểm toàn lực lượng Công an nhân dân đang sôi nổi thi đua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phong trào thi đua “Ba nhất” đang được triển khai sâu rộng, tạo khí thế, động lực mới trong toàn lực lượng.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn tinh thần của phong trào “Ba nhất” được thể hiện cụ thể trong từng tác phẩm và trong quá trình tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo, làm truyền thông Công an nhân dân: chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân, phản ánh chân thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; qua đó xây dựng những tác phẩm có chiều sâu, giàu tính nhân văn, thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ.

Thông qua Liên hoan lần này sẽ có thêm nhiều tác phẩm phản ánh sinh động những chiến công, thành tích, những khó khăn, gian khổ, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tận tụy vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, cần có thêm nhiều tác phẩm sắc bén, có tính phát hiện, góp phần đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin xấu độc; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, định hướng dư luận xã hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các đơn vị Công an các tỉnh, thành phố luôn chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng trong chương trình, các đại biểu, khán giả đã có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch, chương trình tôn vinh báo chí, truyền thông, đặc biệt là sự dấn thân, nhiệm vụ cao cả của những người làm báo Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về lực lượng Công an nhân dân.

Diễn ra từ ngày 22-27/10 tại Hà Nội với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa", Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV có sự tham gia của 57 đơn vị thuộc Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí ngoài lực lượng Công an nhân dân, với gần 500 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình, đại diện cho hàng nghìn người làm báo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Liên hoan lần này quy tụ 788 tác phẩm, chương trình được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, với nhiều thể loại phong phú, gồm: tác phẩm báo chí về đề tài an ninh, trật tự; tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; chuyên mục an ninh, trật tự phát sóng trên báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương; tác phẩm phát thanh; thi người dẫn chương trình; video trên nền tảng số và tác phẩm điện ảnh.

Thông qua Liên hoan, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn, tôn vinh những tác giả, tác phẩm và người dẫn chương trình xuất sắc, xứng đáng được trao tặng Giải Vàng, Giải Bạc và Bằng khen của Chủ tịch Liên hoan.

Liên hoan cũng có các hoạt động bên lề như 2 hội thảo “Dữ liệu công nghệ số - Nền tảng an toàn cho Báo chí Công an trong kỷ nguyên mới” và “Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng tại Cục Truyền thông Công an nhân dân” sẽ được tổ chức theo hướng hội tụ đối tượng – lan tỏa nội dung vì sự phát triển của truyền thông Công an nhân dân.