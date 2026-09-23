Khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, ông Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Đại biểu dự Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Từ Hoàng Ân cho biết, Liên hoan là sân chơi văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên lần thứ II diễn ra từ ngày 22-25/9, thu hút 19 câu lạc bộ người cao tuổi đến từ 15 xã, phường và 6 câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh, với tổng số 97 tiết mục.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, tặng biểu trưng lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan.

Mỗi đội xây dựng chương trình văn nghệ từ 4 tiết mục trở lên, thời lượng 20 phút, với các thể loại: tân nhạc, cổ nhạc (đơn ca, song ca, tốp ca); múa độc lập, múa minh hoạ, ca múa, dân vũ; độc tấu, hoà tấu nhạc cụ.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng; những thành tựu của công cuộc đổi mới; phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tặng hoa Ban giám khảo Liên hoan.

Tại đêm thi diễn đầu tiên, các tiết mục được chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết và tình yêu văn nghệ của hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục múa “Mùa xuân trên quê hương” của Câu lạc bộ Văn nghệ Đất Mũi.

Tiết mục múa hoạt cảnh “Chợ công chánh Cà Mau” của Câu lạc bộ Văn nghệ Đất Mũi.

Tiết mục tốp ca múa “Chúng tôi là người lính Bác Hồ” của Câu lạc bộ Cao niên tỉnh Cà Mau.