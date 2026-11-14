Khai mạc 'Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026'

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan (bên phải) và Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức liên hoan (bên trái)

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan; Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức liên hoan; Bùi Thanh Quang, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức liên hoan; Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức liên hoan; đại diện các phòng chuyên môn của Báo và PTTH Lâm Đồng; các thành viên Ban Giám khảo, các nhà tài trợ cùng 66 thí sinh tham gia Vòng thi sơ khảo đợt 1 tại khu vực Phan Thiết.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức liên hoan (bên phải) và đồng chí Bùi Thanh Quang, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức liên hoan (bên trái)

Với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, nhằm hiện thực hóa mục tiêu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu ca hát, mà còn hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, mở ra cơ hội biểu diễn và kết nối các tài năng trẻ với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Các đại biểu và thí sinh dự thi

Liên hoan là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời hòa chung không khí sôi nổi của Festival Hoa Đà lạt lần thứ XI năm 2026.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc liên hoan

Phát biểu khai mạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan Lê Huy Toàn nhấn mạnh, “Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026” là hoạt động thể hiện vai trò của Báo và PTTH Lâm Đồng, bên cạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; thực hiện các chương trình từ thiện, nhân đạo, còn hướng đến tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhằm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Liên hoan thu hút 168 thí sinh đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia

Theo Ban Tổ chức, liên hoan được khởi động chính thức từ đầu tháng 9, đến nay thu hút 168 thí sinh đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia. Đợt 1 của Vòng sơ khảo liên hoan diễn ra ngày 14/11 với 66 thí sinh tại điểm thi khu vực Phan Thiết; 102 thí sinh còn lại sẽ thi tại điểm thi Đà Lạt vào ngày 15/11/2026.

Trong không gian tỉnh Lâm Đồng mới, từ biển xanh đến cao nguyên ngàn hoa và đại ngàn, mỗi vùng đất có một vẻ đẹp, mỗi cộng đồng có một sắc thái văn hóa, mỗi giọng hát có một câu chuyện riêng. Khi cùng cất lên, tất cả sẽ tạo nên một bản hòa ca đa sắc màu, giàu bản sắc và chan chứa niềm tự hào về quê hương Lâm Đồng. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan Lê Huy Toàn

Ban Tổ chức mong các thí sinh tham gia liên hoan không chỉ là một cuộc thi để chinh phục điểm số hay thứ hạng, mà còn là cơ hội để học hỏi, giao lưu, trưởng thành và đến gần hơn với khán giả.

Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban Giám khảo vòng sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình lần thứ I năm 2026

Với 168 thí sinh đến từ nhiều địa phương, độ tuổi và ngành nghề, liên hoan không chỉ là dịp để người yêu ca hát thể hiện năng khiếu mà còn tạo không gian giao lưu, phát hiện những giọng hát có triển vọng.

Ban Giám khảo vòng sơ khảo liên hoan gồm: Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng ban; Giảng viên Thanh nhạc, Ca sĩ Đinh Trung Kiên, Thành viên; MC Kiều Hải Chuyên, Giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình Truyền hình năm 2004, Thành viên.

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng Ban Giám khảo phổ biến thể lệ vòng thi sơ khảo

Trước khi các thí sinh bước vào vòng thi, Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng Ban Giám khảo phổ biến thể lệ và cách thức chấm thi vòng sơ khảo. Tại vòng sơ khảo, mỗi thí sinh sẽ trình bày 1 ca khúc tự chọn với sự hỗ trợ của nhạc công và nhạc cụ do Ban Tổ chức bố trí (organ hoặc guitar), không sử dụng nhạc beat hay nhạc cụ riêng.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Ban Giám khảo sẽ đánh giá phần trình diễn dựa trên những tiêu chí chuyên môn: chất lượng giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn, cảm xúc và sự sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt, là khả năng truyền tải tình cảm, chạm đến trái tim người nghe và tạo dấu ấn riêng của mỗi giọng ca.

Các thí sinh dự thi

Liên hoan mang ý nghĩa thiết thực góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo và lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng trẻ trung, năng động, giàu bản sắc đến với đông đảo công chúng.

Ban Tổ chức tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám khảo và nhà tài trợ

Sau lễ khai mạc, là phần dự thi đầu tiên của thí sinh mang số báo danh 001 - Trần Anh Phi với ca khúc Phép màu do Nguyễn Hùng sáng tác.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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