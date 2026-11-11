Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ và TP. Quảng Ninh. Ảnh: Diệp Thanh

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban chuyên môn Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Tham gia cổ vũ cho liên hoan còn có hàng trăm khán giả và hội viên người cao tuổi đến từ các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Đông đảo người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tham dự và cổ vũ cho chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan quy tụ hàng trăm nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ 5 đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thuộc các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế và TP. Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: Liên hoan là dịp ý nghĩa tôn vinh kho tàng dân ca truyền thống và ghi nhận vai trò nòng cốt của lớp người cao tuổi trong việc gìn giữ, trao truyền di sản của tổ tiên cho thế hệ trẻ. Ông bày tỏ sự trân trọng trước nhiệt huyết của các nghệ sĩ, diễn viên không chuyên dù “mái đầu đã bạc nhưng lời ca và tình yêu cuộc sống vẫn luôn xanh”, tích cực lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”.

Đồng thời, sự kiện cũng nhằm lựa chọn các tiết mục xuất sắc nhất đại diện khu vực tham gia đêm công diễn toàn quốc tại Hà Nội nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tới.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc các đoàn có những tiết mục thăng hoa tại liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được chọn làm nơi hội tụ của ngày hội văn hóa hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng chí khẳng định, bên cạnh niềm tự hào về di sản Dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh, Nghệ An luôn trân trọng không gian giao lưu giữa các làn điệu dân ca đặc sắc từ các tỉnh, thành bạn. Qua đó, góp phần bồi đắp tình cảm gắn bó máu thịt giữa các vùng, miền và nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng gửi lời chúc các đoàn có những tiết mục thăng hoa và những trải nghiệm mến khách, đậm đà nghĩa tình trên quê hương Bác.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đoàn nghệ thuật tham dự liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đoàn nghệ thuật tham dự, đồng thời ra mắt Ban Thẩm định do bà Nguyễn Thị Tư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam làm trưởng ban.

Ngay sau phần nghi lễ, các đoàn đã bước vào phần thi diễn sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc. Mang đến liên hoan những làn điệu dân ca ví, giặm mộc mạc, nghĩa tình, đoàn người cao tuổi đơn vị chủ nhà Nghệ An đã mở màn đầy ấn tượng. Tiếp đó, các đoàn Hà Tĩnh, TP. Huế, Quảng Trị, TP. Quảng Ninh lần lượt giới thiệu những thanh âm đặc trưng của quê hương. Tất cả tạo nên bức tranh đa sắc màu, tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Theo kế hoạch, lễ bế mạc, công diễn các tiết mục xuất sắc và trao giải liên hoan sẽ diễn ra vào hồi 19h30 tối cùng ngày (11/11) tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Phương Đông.