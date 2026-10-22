Khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam ở TP Huế

Khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức tổ chức 2 chuyên đề tọa đàm “Thư pháp Hán Nôm và sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới” và “Tăng cường sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch trong và ngoài nước”.

Ngoài ra, từ ngày 22 đến 26-10, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp.

Các tác phẩm thư pháp được trưng bày giới thiệu tại liên hoan

Đến với sự kiện trong ngày 24-10, học sinh, sinh viên và du khách sẽ được mài mực, cầm bút và viết những nét thư pháp cơ bản. Chương trình dự kiến tổ chức đấu giá tác phẩm thư pháp nhằm gây quỹ bảo tồn di sản, phục vụ hoạt động từ thiện.

Tặng chữ tại Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, liên hoan quy tụ hơn 100 gian trưng bày, với sự tham gia của các câu lạc bộ thư pháp trên cả nước, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện các làng nghề truyền thống. Đây là dịp tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học, phát huy giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, “Không gian triển lãm Mỹ nghệ thủ công truyền thống - Ẩm thực Huế” góp phần giới thiệu sự phong phú, tinh tế của văn hóa truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối văn hóa với du lịch, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho Festival Huế 2026.