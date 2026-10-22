Khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I tại Cố đô Huế

Các đại biểu làm nghi thức khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I.

Từ ngày 22 đến ngày 26/10, tại di tích Cơ Mật Viện (số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, TP Huế), Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” cùng Không gian triển lãm Mỹ nghệ thủ công truyền thống và Ẩm thực Huế đã chính thức diễn ra.

Đây là sự kiện văn hóa nổi bật thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026, do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Cổ phần Triển lãm và Truyền thông FTP tổ chức.

Di tích Cơ Mật Viện - nơi diễn ra Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I.

Sự kiện quy tụ từ 100 đến 130 gian trưng bày, thu hút đông đảo các câu lạc bộ thư pháp trên toàn quốc, nghệ nhân, thư pháp gia, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện làng nghề truyền thống. Trong đó, triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm thư pháp xuất sắc tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm dự thi, cùng 40 gian hàng quảng bá mỹ nghệ thủ công và ẩm thực đặc sản Cố đô.

Thông qua việc tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, liên hoan góp phần bảo tồn truyền thống hiếu học, phát huy giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật chữ viết đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, không gian ẩm thực và làng nghề giúp quảng bá nét tinh tế của di sản Huế, mở ra cơ hội giao lưu, kết nối văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (trái) trao tặng bức thư pháp cho ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Trao chứng nhận cho các đơn vị, nghệ nhân tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam nhấn mạnh việc bảo tồn văn hóa cần gắn liền với tư duy phát triển mới. Ông khẳng định cốt lõi của bảo tồn không chỉ ở việc trưng bày mà là giúp nghệ nhân sống được bằng nghề, thu hút người trẻ nối nghiệp và tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm. Muốn vậy, cần chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ.

Trong khuôn khổ liên hoan, chiều 22/10, chương trình tổ chức các tọa đàm chuyên đề về sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ và giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế phục vụ du lịch. Đặc biệt, ngày 24/10, ban tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm thực tế, hướng dẫn học sinh, sinh viên và du khách mài mực, cầm bút viết những nét thư pháp cơ bản. Sự kiện còn diễn ra hoạt động đấu giá tác phẩm gây quỹ bảo tồn di sản và hỗ trợ từ thiện, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I ngày 22/10:

Viết tặng thư pháp trong khuôn viên di tích Cơ Mật Viện.

Nhiều bức thư pháp đẹp mắt giới thiệu đến du khách chiêm ngưỡng.

Nhiều thư pháp tặng người tham gia Liên hoan.

Không gian triển lãm bên trong di tích Cơ Mật Viện.

Nhiều thể loại thư pháp trên cả nước tại triển lãm.

Một bức thư pháp khắc trên gỗ tinh xảo.

Các thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ tại Liên hoan nhằm góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa tinh thần gắn với truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đông đảo người dân, du khách tham quan các gian triển lãm.