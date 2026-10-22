Khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I tại Cố đô Huế
Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” với nhiều hoạt động đặc sắc đang diễn ra tại TP Huế.
Từ ngày 22 đến ngày 26/10, tại di tích Cơ Mật Viện (số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, TP Huế), Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” cùng Không gian triển lãm Mỹ nghệ thủ công truyền thống và Ẩm thực Huế đã chính thức diễn ra.
Đây là sự kiện văn hóa nổi bật thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026, do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Cổ phần Triển lãm và Truyền thông FTP tổ chức.
Sự kiện quy tụ từ 100 đến 130 gian trưng bày, thu hút đông đảo các câu lạc bộ thư pháp trên toàn quốc, nghệ nhân, thư pháp gia, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện làng nghề truyền thống. Trong đó, triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm thư pháp xuất sắc tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm dự thi, cùng 40 gian hàng quảng bá mỹ nghệ thủ công và ẩm thực đặc sản Cố đô.
Thông qua việc tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, liên hoan góp phần bảo tồn truyền thống hiếu học, phát huy giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật chữ viết đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, không gian ẩm thực và làng nghề giúp quảng bá nét tinh tế của di sản Huế, mở ra cơ hội giao lưu, kết nối văn hóa với phát triển du lịch bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam nhấn mạnh việc bảo tồn văn hóa cần gắn liền với tư duy phát triển mới. Ông khẳng định cốt lõi của bảo tồn không chỉ ở việc trưng bày mà là giúp nghệ nhân sống được bằng nghề, thu hút người trẻ nối nghiệp và tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm. Muốn vậy, cần chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ.
Trong khuôn khổ liên hoan, chiều 22/10, chương trình tổ chức các tọa đàm chuyên đề về sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ và giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế phục vụ du lịch. Đặc biệt, ngày 24/10, ban tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm thực tế, hướng dẫn học sinh, sinh viên và du khách mài mực, cầm bút viết những nét thư pháp cơ bản. Sự kiện còn diễn ra hoạt động đấu giá tác phẩm gây quỹ bảo tồn di sản và hỗ trợ từ thiện, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Một số hình ảnh tại khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I ngày 22/10:
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khai-mac-lien-hoan-thu-phap-viet-nam-lan-thu-i-tai-co-do-hue-post796987.html