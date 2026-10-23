Khai mạc Liên hoan sân khấu và nghệ thuật biểu diễn hòa nhập

Dự án do EUNIC Cluster Vietnam (Hiệp hội các Viện Văn hóa Quốc gia và các Đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam) tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí từ chương trình EUNIC Cluster Funds, phối hợp cùng Viện Goethe Việt Nam.

Tối 22/10, Lễ khai mạc chính thức của Liên hoan đã được tổ chức tại Viện Goethe, với chương trình biểu diễn âm nhạc của Hợp ca, ban nhạc dân tộc Hy vọng, bao gồm các bạn trẻ khiếm thị tài năng, yêu nghệ thuật, dưới sự dẫn dắt trong nhiều năm qua của nhạc sĩ Tôn Thất Triêm và nghệ sĩ Nguyễn Xuân Thanh.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội EUNIC tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Bình)

Phát biểu khai mạc, ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội các Viện văn hóa quốc gia và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam cho biết, Liên hoan sân khấu và nghệ thuật trình diễn hòa nhập (Inclusive Arts Festival) là một sáng kiến ​​của EUNIC Việt Nam, do Viện Goethe Hà Nội và Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp tổ chức với tên gọi đầy ý nghĩa “Every body in motion - Đồng cam cộng hưởng”.

Ông nhấn mạnh, dù sử dụng những ngôn ngữ khác biệt và có bề dày lịch sử riêng, các thành viên EUNIC đã cùng chia sẻ một niềm tin văn hóa. Tại Liên hoan, người xem được khám phá các màn trình diễn và tác phẩm nghệ thuật do những nghệ sĩ lên ý tưởng, sáng tạo và thể hiện.

“Nghệ thuật hòa nhập dạy chúng ta cách nhìn nhận thế giới theo một góc độ khác; nhắc nhở chúng ta rằng không chỉ có một cách duy nhất để cảm nhận thế giới và cũng không chỉ có một cách duy nhất để kể về thế giới. Mỗi cơ thể, mỗi tiếng nói đều góp thêm một sắc thái vào bức tranh chung mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ”, ông Pierre Du Ville nói.

Một tiết mục biểu diễn của Hợp ca, ban nhạc dân tộc Hy vọng tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Bình)

Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan, bà Hồng Diệp bày tỏ vui mừng vì Liên hoan thu hút sự tham gia đa dạng của nhiều nghệ sĩ, chuyên gia uy tín và nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng khuyết tật cùng công chúng. Bà cho biết, phần lớn các đêm diễn đều đã “cháy vé”.

Đặc biệt, vở diễn Giấc mộng đêm Hè – vở kịch kinh điển của Shakespeare đã được thể hiện sống động trên sân khấu Nhà hát Tài năng trẻ với sự kết hợp của các đạo diễn Áo và Việt Nam cùng dàn diễn viên là sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh và các bạn khuyết tật vận động, khuyết tật bại não.

Đông đảo khán giả tham dự đêm khai mạc. (Ảnh: Thanh Bình)

Tại đêm khai mạc, dưới sự điều hành của nhạc sĩ Tôn Thất Triêm và giọng ca lĩnh xướng của nghệ sĩ Xuân Thanh, các em khiếm thị thành viên Hợp ca, ban nhạc dân tộc Hy vọng đã trình bày nhiều tác phẩm cổ điển của Việt Nam và quốc tế: Khát vọng mùa Xuân, Ave Verum Corpus, và Ode to Joy (Beethoven), Halleluja (Handel).

Cả khán phòng được sống trong không gian âm nhạc đa dạng, du dương và sôi động, không biên giới. Đặc biệt, Hợp ca đã trình bày bài ca chính thức của vùng Wallonie-Bruxelles Le Chant des Wallons. Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 30 năm Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Liên hoan thu hút sự tham gia đa dạng của nhiều nghệ sĩ, chuyên gia uy tín và nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng khuyết tật cùng công chúng. (Ảnh: Thanh Bình)

Khép lại đêm khai mạc, ông Pierre Du Ville bày tỏ hy vọng Liên hoan sẽ mở ra những cánh cửa mới, khơi dậy mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các nghệ sĩ Việt Nam và châu Âu.