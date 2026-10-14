Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026: Hội tụ sắc màu sân khấu tại Thủ đô

Lễ khai mạc diễn ra tối 14/10, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ liên hoan.

Tiết mục nghệ thuật tuồng mở màn chào mừng khai mạc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu chào mừng khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh. Các tác phẩm tham dự Liên hoan có chủ đề, tư tưởng và nội dung phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 gồm các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và nhà lý luận, phê bình sân khấu có uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên môn. Hội đồng do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch; cùng các thành viên: NSND Trần Quốc Chiêm, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Hoài Huệ, họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

Với chủ đề đề cao sự hội tụ các giá trị sân khấu và sức sáng tạo nghệ thuật Thủ đô, sự kiện hướng tới kết nối các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy sáng tạo.

Các tác phẩm tham dự thuộc nhiều loại hình như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, phản ánh sự phong phú trong phương thức biểu đạt cũng như sức sống của nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Với nội dung phong phú, các tác phẩm khai thác nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội cũng được khuyến khích, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Với nội dung phong phú, các tác phẩm khai thác nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Những sáng tác gắn với lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội cũng được khuyến khích, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Thủ đô.

Liên hoan là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và diễn viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, qua đó thúc đẩy sáng tạo và nâng cao chất lượng các tác phẩm sân khấu.

Thông qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, liên hoan góp phần đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn “Ai là cha tôi” được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan. Từ ngày 15/10 đến ngày 22/10, vào các khung giờ 9h00, 14h00 và 19h30 tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tác phẩm tham gia Liên hoan.

Đêm khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 thu hút đông đảo công chúng.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu tâm huyết, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 kỳ vọng tạo thêm những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và tiếp tục phát huy vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa Thủ đô.