Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương, đến từ: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh... với các loại hình: Kịch nói, Chèo, Tuồng, Cải lương, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Các tác phẩm phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời thể hiện những tìm tòi, sáng tạo trong dàn dựng và biểu diễn.

Các đơn vị tham gia biểu diễn

Hội đồng Giám khảo do Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng các nghệ sĩ, nhà lý luận, phê bình sân khấu và chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Một điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự hưởng ứng tích cực từ công chúng. Từ ngày 13/10, Ban Tổ chức triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn. Đông đảo người dân, trong đó có nhiều khán giả trẻ, đã đến rạp nhận vé, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu và cơ hội mở rộng đối tượng khán giả.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội.