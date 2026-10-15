Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Liên hoan do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Đây cũng là sự kiện chức góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc vào tối 14/10 tại rạp Công Nhân, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Liên hoan vào tối 14/10, tại rạp Công Nhân, Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: Một Thủ đô nghìn năm tuổi không chỉ được nhận diện bằng những di tích, những con phố, những công trình hay những ký ức lịch sử, mà còn bằng những câu chuyện văn hóa được kể và được tiếp nối qua mỗi thế hệ. Và sân khấu chính là một trong những cách đẹp nhất để kể những câu chuyện ấy. Từ sân khấu hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những giá trị đã làm nên Hà Nội; cùng cảm nhận sức sống của nghệ thuật Việt Nam và kỳ vọng vào những sáng tạo mới tiếp tục làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long kỳ vọng những sáng tạo mới mang đến Liên hoan sẽ tiếp tục làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, diễn ra từ ngày 14 – 23/10. Liên hoan nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp trên cả nước;góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh.

Vở kịch “Ai là cha tôi” mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi.

Hội đồng Giám khảo gồm: TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng); NSND Trần Quốc Chiêm, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Hoài Huệ, họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn “Ai là cha tôi” đã mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan. Các tác phẩm khác tham gia Liên hoan sẽ được biểu diễn từ ngày 15 - 22/10/2026, vào các khung giờ 9h, 14h và 19h30' tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn TP Hà Nội.

15 tác phẩm Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, bao gồm: Kịch nói: Ai là cha tôi; Phèo; Người con gái Hà Nội; Cô gái đội mũ nồi xám; Ảo ảnh; Bến bờ; Cuốn truyện bị đốt; Huyền thoại tuổi thanh xuân. Chèo: Tấm Cám; Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù; Đạo học. Tuồng: Dấu thiêng Hà Nội – Cho những gì còn mãi. Cải lương: Người con gái Hà Thành. Xiếc: Lời của tre. Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh: Khoảng trời con gái.