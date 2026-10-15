Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Liên hoan là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện.

Liên hoan cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17.3.2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), NSND Nguyễn Xuân Bắc; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi và Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long trao cờ và hoa cho các đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan

Khơi dậy sức sống cho sân khấu Thủ đô

Tiếp nối thành công của 6 kỳ liên hoan trước, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tạo không gian giao lưu giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước; khuyến khích đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sân khấu; đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long chia sẻ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc và giàu sức sáng tạo. Trong hành trình đó, Thủ đô xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm và là một động lực quan trọng của phát triển.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU, hướng tới xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh và động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô, đồng thời đưa Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc.

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan

Theo ông Phạm Tuấn Long, phát triển văn hóa Thủ đô cần đặt trong định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”.

Đây cũng là định hướng để nghệ thuật sân khấu gắn kết nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật với nhu cầu thưởng thức của công chúng, từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa đặc sắc, có thương hiệu, thu hút khán giả và du khách, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

“Thành phố kỳ vọng các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật tiếp tục đem hết tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo; không ngừng đổi mới để sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; tạo dựng những tác phẩm, chương trình nghệ thuật giàu bản sắc, có sức lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Ngày hội của những người làm sân khấu

Liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật, với 15 vở diễn thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên và Hà Tĩnh.

Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài, phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo gồm: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, TS. Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương; NSND Trần Quốc Chiêm, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Hoàng Cúc, NSND Nguyễn Hoài Huệ; họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng; nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

NSND Trịnh Thuý Mùi phát biểu

Trong Lễ khai mạc Liên hoan, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan, NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh, Liên hoan là dịp để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu những tác phẩm đặc sắc đến công chúng, đồng thời nhìn nhận thực tiễn, tìm kiếm hướng đi mới nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân.

NSND Trịnh Thúy Mùi tin tưởng, với tinh thần lao động nghiêm túc, không ngừng sáng tạo và trách nhiệm với nghề, các tác phẩm tham dự sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, những thông điệp nhân văn và góc nhìn đa chiều về cuộc sống đương đại.

Ban Tổ chức kỳ vọng Liên hoan thực sự trở thành ngày hội của những người làm sân khấu, khơi dậy đam mê và khát vọng cống hiến trong mỗi nghệ sĩ, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến công chúng.

Một điểm đáng chú ý tại Liên hoan năm nay là sự hưởng ứng của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu.

Từ ngày 13.10, Ban Tổ chức đã phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn. Đông đảo khán giả, trong đó có nhiều người trẻ, đã đến Rạp Đại Nam xếp hàng nhận vé. Điều này cho thấy sân khấu vẫn có sức hút và có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng.

Vở diễn "Ai là cha tôi" góp thêm góc nhìn về những vấn đề gia đình và các mối quan hệ trong đời sống đương đại

Ngay sau Lễ khai mạc, vở diễn Ai là cha tôi của Nhà hát Kịch Hà Nội được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan.

Tác phẩm khai thác câu chuyện về một gia đình đơn thân hiện đại, nơi vẻ ngoài bình yên che giấu những bí mật và khoảng trống tình cảm chưa được giãi bày.

Từ một biến cố bất ngờ, những mảnh ghép quá khứ dần hé lộ, kéo các nhân vật vào những lựa chọn và giằng xé nội tâm. Không sa đà vào kịch tính bề nổi hay áp đặt đúng - sai, vở diễn đặt ra những suy ngẫm về huyết thống, trách nhiệm, tình yêu thương và sợi dây gắn kết gia đình, qua đó gợi mở nhiều vấn đề gần gũi trong đời sống đương đại.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23.10.2026 tại Rạp Đại Nam (số 89 phố Huế, TP. Hà Nội).