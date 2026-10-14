Liên hoan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, hướng tới tôn vinh giá trị nghệ thuật sân khấu, khuyến khích sáng tạo và góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự kiện đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng đa dạng của công chúng.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 chính thức khai mạc tối 14/10 tại Rạp Công Nhân.

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên và Hà Tĩnh.

Các tác phẩm dự thi thuộc 6 loại hình: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, làm Chủ tịch. Các tác phẩm sẽ được đánh giá trên tinh thần khách quan, công tâm, chú trọng chất lượng chuyên môn, sự tìm tòi, sáng tạo và đóng góp nghệ thuật của các tập thể, cá nhân.

Đáng chú ý, từ ngày 13/10, ban tổ chức đã phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn. Đông đảo khán giả, trong đó có nhiều người trẻ, đến Rạp Đại Nam nhận vé, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu và cơ hội mở rộng đối tượng khán giả cho loại hình nghệ thuật này.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc biểu diễn tại khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, vở “Ai là cha tôi” được công diễn, mở đầu chuỗi biểu diễn dự thi. Từ ngày 15 đến 22/10, các vở diễn tiếp tục phục vụ khán giả tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội, với các suất diễn vào 9h, 14h và 19h30.

Lễ bế mạc Liên hoan dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/10 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội. Ban tổ chức sẽ tổng kết hoạt động và trao giải cho các vở diễn, đạo diễn, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.

Các tác phẩm tham gia Liên hoan sẽ được công diễn gồm:

- Kịch nói: Phèo; Người con gái Hà Nội; Cô gái đội mũ nồi xám; Ảo ảnh; Bến bờ; Cuốn truyện bị đốt; Huyền thoại tuổi thanh xuân.

- Chèo: Tấm Cám; Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù; Đạo học.

- Tuồng: Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi.

- Cải lương: Người con gái Hà Thành.

- Xiếc: Lời của tre.

- Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh: Khoảng trời con gái.