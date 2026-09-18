Tối 18/9, tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội), Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 chính thức khai mạc. Liên hoan giới thiệu những tác phẩm đa dạng về con người, văn hóa, xã hội và đời sống đương đại, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

Quang cảnh lễ khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh qua 16 kỳ tổ chức, liên hoan từng bước khẳng định vị trí trong đời sống điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa các tác phẩm tài liệu của Việt Nam và châu Âu đến gần hơn với công chúng.

Theo Thứ trưởng, Liên hoan phim năm nay quy tụ 20 tác phẩm đến từ Việt Nam và 9 quốc gia, đại diện cho nhiều nền điện ảnh châu Âu với chủ đề và cách thể hiện phong phú. Mỗi bộ phim mang đến một câu chuyện, góc nhìn riêng, tạo không gian để khán giả khám phá, suy ngẫm và đối thoại về những vấn đề của cuộc sống hôm nay.

Đặc biệt, năm nay, Na Uy lần đầu tiên tham gia liên hoan phim, qua đó mở rộng thêm không gian giao lưu và giới thiệu những câu chuyện, cách tiếp cận mới của điện ảnh tài liệu châu Âu đến với khán giả Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, sự kiện còn mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách tiếp cận mới trong sáng tạo điện ảnh. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng thông qua việc giới thiệu tác phẩm, kết nối tài năng và khuyến khích ý tưởng sáng tạo, liên hoan góp phần thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết năm nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, đơn vị đảm nhận vai trò Chủ tịch EUNIC Việt Nam, trực tiếp hỗ trợ điều phối quốc tế.

Các nước châu Âu mang đến nhiều tác phẩm chất lượng cao, trong đó có những bộ phim từng được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế. Phía Việt Nam cũng tuyển chọn các tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, đạt nhiều giải thưởng trong nước.

Đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16

Tại buổi lễ, ông James Shipton, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam, chia sẻ về bộ phim của mình xoay quanh nhà văn Sara Lidman, người bạn ông gặp vào những năm 1970.

Sau khi Sara qua đời năm 2004, ông bắt đầu thực hiện bộ phim dựa trên những trang nhật ký của bà, với sự đồng thuận của hai người cháu ruột. Tác phẩm được ghi hình tại ngôi nhà của Sara ở làng Missenträsk, Thụy Điển, khắc họa bà không chỉ là một nhà văn, người đấu tranh mà còn là người phụ nữ với cuộc sống và những câu chuyện riêng tư.

Ông James Shipton bày tỏ mong muốn bộ phim giúp khán giả hiểu hơn về Sara Lidman, qua đó tiếp tục lan tỏa những câu chuyện giàu giá trị nhân văn thông qua điện ảnh tài liệu.

Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 diễn ra đến ngày 26/9/2026 tại Hà Nội và đến ngày 25/9/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.