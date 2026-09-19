Khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam 2026

Tham dự lễ khai mạc có ông James Shipton, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán các nước: Áo, Pháp, Thụy Điển… Sự kiện thu hút đông đảo bạn bè quốc tế và người yêu điện ảnh tại Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương - đạo diễn Trịnh Quang Tùng cho biết, sau 15 mùa, LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam đã từng bước tạo dựng được dấu ấn riêng và trở thành sự kiện văn hóa được quan tâm, đón nhận bởi đông đảo khán giả.

Năm nay, các nước châu Âu đã lựa chọn và gửi tới LHP nhiều tác phẩm có chất lượng cao, trong đó có những bộ phim đã được vinh danh và giành giải thưởng tại các LHP quốc tế, để giới thiệu tới công chúng Việt Nam. Việt Nam cũng tuyển chọn những phim chất lượng tốt, giàu giá trị nghệ thuật và đã đạt nhiều giải thưởng trong nước để tham dự LHP.

“Đây là một sự kiện văn hóa hết sức có ý nghĩa. Thông qua sự kiện này chúng ta có dịp tìm hiểu, khám phá và hiểu biết lẫn nhau về văn hoá, con người, cuộc sống, vấn đề môi trường, phát triển bền vững ở mỗi quốc gia.

Phim tài liệu sẽ là nhịp cầu văn hoá để chúng ta xích lại gần nhau. Qua đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước châu Âu và Việt Nam”, đạo diễn Trịnh Quang Tùng khẳng định.

Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, phát biểu tại Lễ khai mạc

Về sự kiện này, Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton cũng khẳng định, LHP đã mang đến một trải nghiệm đặc biệt: Cơ hội được cùng nhau ngồi trong khán phòng và nhìn thế giới qua lăng kính của người khác.

Theo Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, phim tài liệu đòi hỏi ở khán giả một cách tiếp nhận khác với phim hư cấu. Nó bắt đầu từ những điều có thật: những cuộc đời, vùng đất và khoảnh khắc đã được chứng kiến và được những nhà làm phim cẩn trọng đưa đến trước mắt chúng ta.

Những tác phẩm trong tuyển chọn năm nay sẽ đưa khán giả đến với những thế giới được định hình bởi ký ức, truyền thống, sức sống bền bỉ và những đổi thay. Các bộ phim giới thiệu những nghệ sĩ và các nhà hoạt động, những cộng đồng đang nỗ lực gìn giữ những giá trị quan trọng, cũng như những con người đang tìm đường đi trong một thế giới không phải lúc nào cũng chậm lại để tự giải thích chính mình.

Phó Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton phát biểu tại Lễ khai mạc

“Những bộ phim này nhắc nhớ rằng giao lưu văn hóa không chỉ là cơ hội để hiểu thêm về nhau. Đó còn là việc học cách quan sát kỹ hơn, lắng nghe rộng lòng hơn và nhận ra tính nhân văn chung mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ”, ông James Shipton nói.

Phát biểu tại lễ khai mạc LHP, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí trong đời sống điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa những tác phẩm tài liệu của Việt Nam và châu Âu đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giữa những người làm điện ảnh.

“Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật, các LHP như LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh, một trong những lĩnh vực quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa. Thông qua việc giới thiệu tác phẩm, kết nối tài năng và khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, LHP góp phần tạo thêm động lực cho điện ảnh Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16

Tại Lễ khai mạc, BTC trình chiếu 2 bộ phim gồm bộ phim “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” của Việt Nam và bộ phim “SARA và những kiếp người” của Thụy Điển.

Phát biểu trước khi chiếu phim, đạo diễn Gunilla Bresky cho biết, việc bộ phim về Sara Lidman được trình chiếu tại Việt Nam là niềm vinh dự lớn đối với bà.

"Sara là một người bạn của tôi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào những năm 1970, khi tôi làm tài xế cho bà trong chuyến đi qua quê tôi. Trong một tuần, chúng tôi gặp gỡ công nhân, phụ nữ, sinh viên ở nhiều địa phương. Sara kể cho họ nghe về những người bạn Việt Nam, về cuộc đấu tranh, lòng dũng cảm và phẩm giá của họ".

Đông đảo khán giả yêu điện ảnh đã tham dự Lễ khai mạc

"Sau chuyến đi, chúng tôi vẫn giữ tình bạn cho đến khi bà qua đời năm 2004. Nhiều năm sau, tôi quyết định làm bộ phim này, với sự đồng ý của hai người cháu Ulla và Erik".

“Phim được xây dựng từ nhật ký của Sara, quay tại ngôi nhà của bà ở Missenträsk. Bộ phim khắc họa Sara vừa là nhà văn, người đấu tranh, vừa là một người phụ nữ với những câu chuyện riêng tư. Những gì được kể đều dựa trên những điều bà từng chia sẻ với tôi và được gia đình bà đồng thuận” - nữ đạo diễn chia sẻ.

LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 có sự tham gia của 9 thành viên EUNIC gồm: Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam; Hội đồng Anh; Đại sứ quán Áo; Đại sứ quán Tây Ban Nha; Đại sứ quán Italia; Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Phần Lan, Đại sứ quán Na Uy, Viện Văn hóa Pháp và Việt Nam.

LHP được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18-26.9, quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, trong đó có 11 phim quốc tế và 9 phim Việt Nam. Hai phim được chọn chiếu khai mạc gồm Sara và những kiếp người của Thụy Điển và Giáo sư Hoàng Xuân Sính của Việt Nam.

Các tác phẩm khác tham gia LHP lần này sẽ tiếp tục chiếu phục vụ khán giả miễn phí tại Rạp chiếu phim Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Số 465 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) và Rạp DCINE Bến Thành (Số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh).