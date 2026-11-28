Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026
Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) chính thức diễn ra lúc 20h tối nay (28/11). Với 124 bộ phim đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, HANIFF 2026 mang đến cơ hội để khán giả khám phá những sắc màu văn hóa đa dạng qua điện ảnh. Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, liên hoan phim đồng thời góp phần đưa những câu chuyện Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Trước giờ khai mạc, chương trình livestream thảm đỏ HANIFF 2026 mang đến những cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ, đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Tại đây, các khách mời sẽ chia sẻ về những tác phẩm tham dự và những hoạt động đáng mong đợi tại liên hoan phim năm nay. HANIFF 2026 quy tụ 124 bộ phim đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giao-luu-voi-cac-doan-phim-viet-nam-va-quoc-te-tai-haniff-2026-246261128183545322.htm