Trước giờ khai mạc, chương trình livestream thảm đỏ HANIFF 2026 mang đến những cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ, đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Tại đây, các khách mời sẽ chia sẻ về những tác phẩm tham dự và những hoạt động đáng mong đợi tại liên hoan phim năm nay. HANIFF 2026 quy tụ 124 bộ phim đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Nội Online