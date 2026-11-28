Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Phát biểu khai mạc Liên hoan Phim, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

“Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa. Chúng tôi mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, đồng hành triển khai nhiều dự án có giá trị, để điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, từ Liên hoan, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời; để mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa, đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Sân khấu lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII bừng sáng và sôi động.

Phát biểu chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ: trong các ngành công nghệ văn hóa, điện ảnh được TP Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. TP đã cụ thể hóa, trong đó có định hướng phát triển điện ảnh, trong là tổng thể của đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đầu tư phát triển hạ tầng, các không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, các thiết chế văn hóa… để chuyển hóa những giá trị văn hóa, phát huy các yếu tố văn hóa, lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh của Thủ đô Hà Nội, để gia tăng các giá trị sản phẩm, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Hà Nội hợp tác và lan tỏa công nghiệp giải trí Hà Nội ra quốc tế.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.

“Hà Nội luôn mong muốn được đón nhận những ý tưởng mới, các dự án sáng tạo của các nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế, các đối tác… để đem đến những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, cho khán giả có cơ hội được gặp những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, mang dấu ấn, giàu giá trị nhân văn và đưa các nền văn hoá đến với nhau”, bà Hà nói.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh những nghệ sĩ, nhà làm phim, tác phẩm có những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Theo đó, vinh danh 4 nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế, vinh danh tác phẩm: 2 tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2025 và năm 2026, vinh danh 10 tác phẩm đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2026 và vinh danh 1 đơn vị có đóng góp nổi bật trong phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam.

Ban Tổ chức vinh danh những nghệ sĩ, nhà làm phim, tác phẩm có những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII có quy mô lớn hơn kỳ trước, với gần 870 bộ phim đăng ký tham dự. Ban Tổ chức đã tuyểnchọn 124 tácphẩm điện ảnh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 37 phim dự thi, 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 08 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan Phim, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức, gồm: chiếu phim tại 07 cụm rạp và chiếu phim ngoài trời; giao lưu nghệ sĩ; hội thảo chuyên ngành; triển lãm điện ảnh; Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số; Chợ Dự án làm phim; Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh; các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô Hà Nội.

HANIFF VIII không chỉ là điểm hẹn của những người yêu điện ảnh, mà còn là nơi những ý tưởng sáng tạo gặp gỡ nguồn lực đầu tư, những tài năng tìm thấy cơ hội phát triển, các doanh nghiệp tìm thấy đối tác và điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thế giới.