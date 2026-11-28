Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự lễ khai mạc Liên hoan phim có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và du lịch. Cùng dự có lãnh đạo, các cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội, các nghệ sĩ, đạo diễn, các nhà hoạt động điện ảnh, các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Để điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

"Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa. Chúng tôi mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, đồng hành triển khai nhiều dự án có giá trị, để điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới" - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, từ Liên hoan này, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời; để mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa, đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh được thành phố Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm.

Thành phố đã cụ thể hóa, trong đó có định hướng phát triển điện ảnh trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đầu tư phát triển hạ tầng các không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, các thiết chế văn hóa để chuyển hóa các giá trị văn hóa, phát huy các yếu tố văn hóa, lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội… để gia tăng các giá trị sản phẩm, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến với Hà Nội, hợp tác và lan tỏa công nghiệp giải trí thủ đô ra thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu chào mừng tại Liên hoan phim. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII tiếp tục khẳng định là một thương hiệu liên hoan phim có quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam, không chỉ quy tụ và giới thiệu nhiều đại diện điện ảnh xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng các giải thưởng được trao, mà còn lan tỏa sự đam mê nghề nghiệp, tìm tòi cơ hội hợp tác, sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và thành phố Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách.

"Thành phố Hà Nội luôn mong muốn được đón nhận những ý tưởng mới, các dự án sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà làm phim trong nước và quốc tế, các đối tác, để đem đến những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, cho khán giả có cơ hội được cảm thụ các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mang dấu ấn, giàu giá trị nhân văn và đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn" - Phó Chủ tịch Vũ Thị Thu Hà nói.

Một tiết mục đậm chất văn hóa truyền thống tại lễ khai mạc. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mang dấu ấn sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh, giàu giá trị nhân văn của Việt Nam và thế giới, đồng thời phát hiện và tôn vinh những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Liên hoan phim nhằm hướng tới tăng cường giao lưu hợp tác giữa các nền điện ảnh; tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Liên hoan phim thu hút sự quan tâm của công chúng trong nước và quốc tế đối với điện ảnh, phát huy tính kế thừa, tạo cảm hứng sáng tạo và động lực để xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam; quảng bá sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam ra thế giới; xây dựng thương hiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội thành một trong các thương hiệu quốc gia và quốc tế lĩnh vực điện ảnh, định vị thương hiệu điện ảnh Việt Nam gắn với tầm nhìn phát triển văn hoá nghệ thuật hội nhập và bền vững.

Liên hoan phim là cơ hội quảng bá điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Liên hoan phim góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách; Thủ đô Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO, với những giá trị truyền thống giàu bản sắc, nét thanh lịch, thân thiện, năng động và sáng tạo.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, với quy mô lớn hơn kỳ trước và nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội lan tỏa điện ảnh Việt Nam ra quốc tế, cũng như giúp khán giả Hà Nội tiếp cận những tinh hoa của điện ảnh thế giới, qua nhiều chương trình chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ, nhà làm phim, cũng như các hoạt động bên lề.

HANIFF VIII mang thông điệp “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, quy tụ 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm ngày, từ các rạp chiếu phim, không gian triển lãm đến những khu phố, công viên của Hà Nội, công chúng Thủ đô sẽ có nhiều cơ hội thưởng thức điện ảnh, gặp gỡ nghệ sĩ và cảm nhận không khí ngày hội điện ảnh quốc tế.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim bao gồm: Tuần phim chào mừng Liên hoan phim và Ngày Văn hóa Việt Nam, Triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô”, Triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình”, 2 hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” và “Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số, Chương trình Ươm mầm tài năng-HANIFF Campus, Chợ dự án làm phim và chương trình tham quan dành cho đại biểu.