Khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội: Hấp dẫn điểm hẹn âm nhạc

Tối 17-9, trong không gian thơ mộng “Vườn âm nhạc” của Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội (Hanoi Jazztival) 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức đã khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự khai mạc Liên hoan nhạc Jazz. Ảnh BTC

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện các sở, ngành Hà Nội và các vị khách quốc tế.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Ảnh: Hoàng Lân

Xây dựng sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố Hà Nội đang tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc riêng.

Hà Nội từng bước khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo, đóng góp các chương trình và sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm khu vực cũng như quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân và công chúng yêu âm nhạc được tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật trong các không gian văn hóa đặc sắc. Các chương trình âm nhạc cộng đồng do các nhà hát và đơn vị nghệ thuật thực hiện đã thu hút sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

Tiếp nối các thành công đó, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026) diễn ra trong 3 ngày (từ 17 đến 19-9), tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, đưa Jazz đến gần hơn với đời sống đô thị.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh và ban nhạc Jazz Sông Hồng biểu diễn trong chương trình khai mạc. Ảnh: Hoàng Lân

Với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, sự kiện quy tụ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, mang đến chuỗi hoạt động biểu diễn, triển lãm và tọa đàm đặc sắc nhằm khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Liên hoan có nhiều hoạt động biểu diễn, triển lãm hấp dẫn, như: Triển lãm “Jazz & Phố” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình “Woman in Jazz” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào ngày 17-9.

Ngày 18-9, Liên hoan gồm các hoạt động: Tọa đàm quốc tế “Hà Nội và nhạc Jazz”; workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống”; chương trình Jam Jazz Session tại Khách sạn Thăng Long Opera; đêm diễn “Jazz không biên giới” tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội và hoạt động Night Jam Jazz at Club tại các câu lạc bộ Jazz.

Một đoạn nhạc biểu diễn nhạc phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội" theo phong cách jazz do nghệ sĩ Quyền Văn Minh trình diễn. Video: Hoàng Quyên

Ngày 19-9, Jazz tiếp tục lan tỏa ra không gian công cộng với chuỗi hoạt động Street Jazz trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm sẽ mở thêm một hướng tiếp cận khi đặt Jazz trong sự giao thoa với không gian di sản của khu phố cổ Hà Nội.

Khép lại 3 ngày của lễ hội sẽ là Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Hướng tới một điểm hẹn Jazz quốc tế thường niên tại Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, liên hoan chú trọng xây dựng một hệ sinh thái hoạt động về Jazz, từ trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ đến các chương trình tiếp cận cộng đồng và mở rộng không gian thưởng thức Jazz.

Qua đó, Hanoi Jazztival tạo điều kiện để những kết nối, sáng kiến và hợp tác nghệ thuật tiếp tục được hình thành và phát triển sau liên hoan.

Khai mạc triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long vào chiều 17-9.

Theo Ban tổ chức, một trong những định hướng quan trọng của Hanoi Jazztival là đưa Jazz đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người dân Thủ đô.

Các sự kiện tại Hanoi Jazztival 2026 đều là những hoạt động mở, miễn phí, tạo cơ hội để đông đảo người dân, du khách và những khán giả chưa từng tiếp cận Jazz có thể trực tiếp thưởng thức, khám phá và trải nghiệm.

Không chỉ góp phần hình thành cộng đồng yêu Jazz tại Hà Nội mà lễ hội còn tạo nên một không khí văn hóa cởi mở, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Có mặt tại chương trình khai mạc, chị Phạm Thủy Tiên (phường Cửa Nam, Hà Nội) bày tỏ sự háo hức khi lần đầu tiên tham gia một liên hoan nhạc Jazz có quy mô quốc tế tại Hà Nội.

“Tôi rất chờ đợi những chương trình biểu diễn nhạc Jazz tại Hà Nội. Trong đó có nhiều ban nhạc đến từ nước ngoài, hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc tại Thủ đô”, chị Tiên chia sẻ.

Hoạt động biểu diễn Jazz tại sự kiện. Ảnh: Thành Công

Trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu Hanoi Jazztival, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, định hướng phát triển dài hạn của Hanoi Jazztival là từng bước xây dựng một điểm hẹn giao lưu quốc tế về Jazz tại Hà Nội, nơi nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi và kết nối với cộng đồng Jazz thế giới.

Sự kiện hướng tới tổ chức thường niên, được kỳ vọng trở thành thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Việc kết hợp giữa những chương trình nghệ thuật chất lượng cao với các hoạt động cộng đồng mở và miễn phí cũng góp phần đưa Jazz trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.

Qua đó, Hanoi Jazztival không chỉ góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn tạo thêm cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, mở rộng công chúng nghệ thuật, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.