Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa nghệ sỹ tham gia Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. (Ảnh: Tuyết Mai /TTXVN)

Tối 17/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026), mở đầu chuỗi hoạt động âm nhạc diễn ra tại Thủ đô từ ngày 17-19/9.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của Thủ đô gắn với các chương trình, sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế; đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo và năng động.”

Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về Thủ đô Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Trong các dự án âm nhạc, chương trình âm nhạc cộng đồng do Nghệ sỹ Ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sỹ nhạc jazz, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11/2025 trở thành một điểm hẹn âm nhạc vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại Nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc jazz tham dự.

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục của Sông Hồng Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band. Sự kết hợp giữa nghệ sỹ trong nước và quốc tế thể hiện tinh thần xuyên suốt của Liên hoan-kết nối những cá tính nghệ thuật và nền tảng văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của Jazz.

Với chủ đề “Jazz Hà Nội-Giai điệu không biên giới,” Hanoi Jazztival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thành phố như: Vườn Âm nhạc-Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác-Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật-22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

Việc mở rộng không gian tổ chức nhằm đưa Jazz đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sỹ trong nước giao lưu, trao đổi chuyên môn với các nghệ sỹ quốc tế.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động tọa đàm, workshop, triển lãm, chương trình Jazz đường phố và jam Jazz session. Đáng chú ý là tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz,” workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” và chương trình “Jazz và Di sản,” qua đó khai thác mối liên hệ giữa Jazz với không gian văn hóa và chất liệu âm nhạc Việt Nam.

Các nghệ sỹ biểu diễn tại đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Khép lại Hanoi Jazztival 2026 là chương trình biểu diễn bế mạc, diễn ra tại Nhà Bát Giác-Vườn hoa Lý Thái Tổ ngày 19/9, với sự góp mặt của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Chương trình đánh dấu điểm kết của ba ngày hoạt động, đồng thời tiếp tục thể hiện tính đa dạng trong phong cách biểu diễn và sự kết nối giữa các nghệ sỹ tham gia Liên hoan.

Từ sân khấu chuyên nghiệp đến không gian công cộng, Hanoi Jazztival 2026 mở rộng cách thức tiếp cận Jazz, đưa dòng nhạc này hiện diện trong đời sống văn hóa đô thị. Liên hoan cũng là dịp để các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, tăng cường trao đổi nghệ thuật, góp phần tạo thêm một điểm kết nối văn hóa quốc tế tại Hà Nội.

Sau đêm khai mạc, các hoạt động của Hanoi Jazztival 2026 tiếp tục diễn ra trong hai ngày 18 và 19/9 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô.

Các hoạt động của Liên hoan được tổ chức theo hướng mở, miễn phí, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận và trải nghiệm Jazz tại nhiều không gian khác nhau. Qua đó, sự kiện góp phần mở rộng công chúng của dòng nhạc này, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sỹ Việt Nam giao lưu, trao đổi chuyên môn với các nghệ sỹ quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Hanoi Jazztival hướng tới xây dựng một điểm hẹn giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội, tạo thêm cơ hội kết nối cho nghệ sỹ trong nước với cộng đồng Jazz thế giới; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, con người và sức sáng tạo của Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Liên hoan cũng được định hướng trở thành sản phẩm văn hóa được tổ chức định kỳ, góp phần đa dạng hóa đời sống nghệ thuật Thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, mở rộng công chúng nghệ thuật và kết nối với hoạt động du lịch, công nghiệp văn hóa.

Từ một sự kiện âm nhạc, Hanoi Jazztival hướng tới trở thành một hoạt động văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng, góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội-Thành phố Sáng tạo, một điểm đến năng động và ngày càng tích cực của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế./.