Lãnh đạo Sở Văn hóa và phường Hà Giang 1 tặng hoa chúc mừng đại diện 18 đoàn tham gia liên hoan.

Chương trình thu hút trên 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc 18 đoàn, đại diện cho 18 cụm xã, phường trong toàn tỉnh. Tham gia liên hoan, mỗi đoàn sẽ trình diễn 1 chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm 3 tiết mục, tổng thời lượng không quá 15 phút theo 1 hoặc nhiều loại hình: Dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn nhạc cụ dân tộc, diễn xướng dân gian, trích đoạn lễ hội, nghi thức, phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các hình thức trình diễn văn hóa truyền thống khác...

Phần biểu diễn ấn tượng của cụm thi số 1 do phường Minh Xuân làm Trưởng đoàn.

Cụm thi đua số 2 gồm phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 tham gia biểu diễn tiết mục hát Then đặc sắc.

Thông qua chương trình, tạo không gian giao lưu, trình diễn nghệ thuật quần chúng giữa các vùng văn hóa, cộng đồng dân tộc; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, khuyến khích nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa, diễn viên quần chúng và cộng đồng dân cư tham gia bảo tồn, trao truyền, phát huy dân ca, dân vũ và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống. Đồng thời, góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa.