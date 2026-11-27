Tinh hoa hội tụ về nhà hát À Ơi

Diễn ra từ ngày 26/11 đến 5/12, Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 mang chủ đề "Tài hoa kết nối năm châu". Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, cùng sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group.

Cùng 4 đơn vị nghệ thuật của Việt Nam, liên hoan có sự tham gia của 12 đoàn quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào. Đây là dịp để nghệ sĩ giới thiệu tinh hoa mang đậm bản sắc dân tộc, thúc đẩy hợp tác quốc tế về văn hóa và đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan Múa rối Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc góp phần quảng bá hình ảnh Phú Quốc, giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, năng động, sáng tạo.

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Việc chọn Phú Quốc làm nơi đăng cai năm nay đánh dấu bước tiến trên hành trình đưa đảo Ngọc trở thành điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Hai năm trước, Tập đoàn Sun Group đưa nghệ thuật múa rối truyền thống Việt Nam tới Nhà hát À Ơi bên bờ biển Thị trấn Hoàng Hôn nhằm gìn giữ, tôn vinh và giới thiệu giá trị văn hóa dân tộc tới du khách trong nước và quốc tế.

Từ sân khấu dành cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Nhà hát À Ơi nay trở thành nơi hội tụ của những tài năng múa rối đến từ năm châu. Sự đồng hành của Sun Group tại kỳ liên hoan lần này tiếp tục thể hiện định hướng đưa Phú Quốc không chỉ là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí tầm cỡ quốc tế, mà còn là điểm đến của các lễ hội giàu bản sắc, nơi văn hóa Việt Nam được tôn vinh và các nền văn hóa thế giới cùng hội tụ.

Thị trấn hoàng hôn- những đêm không ngủ

Không khí Thị trấn Hoàng Hôn sôi động ngay từ trước giờ khai mạc khi đông đảo người dân và du khách đổ về Nhà hát À Ơi. Trong không gian sân khấu bên bờ biển, sự góp mặt của nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng cho đêm mở màn.

Điểm nhấn đêm khai mạc là vở diễn "Cảm xúc Long Thành" do Nhà hát Múa rối Việt Nam thể hiện. Trên nền âm nhạc dân tộc, những chuyển động tinh tế của con rối cùng tài nghệ của nghệ sĩ đưa khán giả bước vào thế giới văn hóa Việt Nam sinh động.

Tràng pháo tay của khán giả dành cho tiết mục mở màn cho thấy sức hút của một loại hình nghệ thuật giàu khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Sau đêm khai mạc, các đoàn bước vào 6 đêm biểu diễn dự thi liên tiếp từ ngày 27/11 đến 2/12.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đón chờ và theo dõi

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Mỗi quốc gia mang đến liên hoan một phong cách trình diễn riêng, từ rối nước đặc trưng của Việt Nam tới rối dây, rối que, rối tay, rối bóng hay rối gỗ. Nhiều tác phẩm kết hợp múa rối với kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, tạo nên những trải nghiệm sân khấu mới mẻ.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là vở diễn “Cảm xúc Long Thành” do Nhà hát Múa rối Việt Nam thể hiện

Không chỉ thưởng thức các tiết mục dự thi, công chúng còn trực tiếp khám phá thế giới múa rối qua chuỗi hoạt động giao lưu, trưng bày, workshop và các lớp học chuyên sâu từ 17h các ngày 27/11 đến 3/12.

Từ tự tay làm rối bóng Wayang Kulit cùng nghệ sĩ Malaysia, học điều khiển rối dây Myanmar, trải nghiệm múa kéo truyền thống Peru đến khám phá nghệ thuật rối Aragoz của Ai Cập, các hoạt động tương tác giúp du khách – nhất là gia đình có trẻ nhỏ – tìm hiểu văn hóa và nghệ thuật rối thế giới ngay trong chuyến du lịch Phú Quốc.

Nối dài mùa lễ hội cuối năm trên đảo Ngọc

Với sự đồng hành của Sun Group, Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 không chỉ là sự kiện chuyên môn của giới nghệ sĩ mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, hòa vào không khí lễ hội cuối năm sôi động ở Nam đảo Phú Quốc.

Đến Thị trấn Hoàng Hôn dịp này, du khách có thể hòa mình vào không gian Giáng sinh rực rỡ với cây thông cao 15m tại quảng trường Kiss Square, khám phá phố thương mại, ẩm thực Kiss Bazaar mới ra mắt bên bờ biển hoặc trải nghiệm hành trình vượt biển bằng cáp treo ba dây kỷ lục thế giới tới Sun World Hon Thom.

Khi đêm xuống, bên cạnh những màn trình diễn múa rối của nghệ sĩ quốc tế, du khách có cơ hội thưởng thức bộ đôi show diễn kết hợp pháo hoa hằng đêm đã trở thành "đặc sản" của Phú Quốc – Kiss of the Sea và Symphony of the Sea.

Show diễn Symphony of the Sea với những màn pháo hoa, ánh sáng và trình diễn thể thao bùng nổ thắp sáng bầu trời đêm Thị trấn Hoàng Hôn

Đặc biệt, Symphony of the Sea mùa 3 mang tới đại tiệc nghệ thuật trên biển chưa từng có với hơn 1.000 đơn vị pháo hoa mỗi đêm, hơn 200 hiệu ứng pháo hoa, ánh sáng cùng những màn trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt nước của 12 nhà vô địch jetski và 6 nhà vô địch flyboards thế giới.

Từ sân khấu múa rối truyền thống tới các show diễn ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, sự đan xen giữa các loại hình nghệ thuật tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho du khách dịp cuối năm.

Cũng như hành trình bền bỉ đồng hành cùng nhiều địa phương trên cả nước phát triển lễ hội và sự kiện văn hóa quy mô quốc tế, việc Sun Group đưa các sự kiện nghệ thuật đến Phú Quốc góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và từng bước định hình bản sắc điểm đến lễ hội quốc tế trên đảo Ngọc.

Trước thềm APEC 2027, những cuộc hội ngộ văn hóa như Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 cũng góp phần quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, giàu bản sắc và rộng mở chào đón bạn bè năm châu.