Trong nhịp phát triển của đô thị hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn là nền tảng tạo nên bản sắc riêng của mỗi vùng đất. Với phường Phú Thượng, hệ thống di tích lịch sử, phong tục, lễ hội và những nghề truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ không chỉ lưu giữ ký ức cộng đồng mà còn tạo nên nguồn lực phát triển.