Khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026: Múa rối kết nối những nhịp cầu văn hóa
Tối 26.11, tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 chính thức khai mạc. Quy tụ gần 250 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 16 đơn vị nghệ thuật, đại diện cho 13 quốc gia trên năm châu lục, Liên hoan mở ra không gian giao lưu, trình diễn và kết nối sáng tạo với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/khai-mac-lien-hoan-mua-roi-quoc-te-2026-mua-roi-ket-noi-nhung-nhip-cau-van-hoa-0ea17c0e.html