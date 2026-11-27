Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ;… cùng lãnh đạo đại diện các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh An Giang, các các sở, ban, ngành liên quan, nghệ sĩ trong nước, quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tặng hoa Hội đồng Nghệ thuật

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Múa rối là loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời, hiện diện trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Bằng ngôn ngữ tạo hình, chuyển động, âm nhạc và tài năng của người nghệ sĩ, những con rối trở nên sống động, kể những câu chuyện về cuộc sống, con người và những giá trị văn hóa của mỗi dân tộc. Đặc biệt, với khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, múa rối đã trở thành một phương thức giao lưu văn hóa độc đáo, kết nối con người và các dân tộc.

Đối với Việt Nam, nghệ thuật múa rối, đặc biệt là múa rối nước, là một di sản văn hóa đặc sắc, được hình thành từ đời sống của cư dân nông nghiệp lúa nước. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này không ngừng được các nghệ nhân, nghệ sĩ gìn giữ, trao truyền và sáng tạo, để những giá trị truyền thống tiếp tục tỏa sáng trong đời sống đương đại.

Với tinh thần đó, theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Liên hoan Múa rối quốc tế không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh tài năng nghệ thuật, mà còn là không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, cùng góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối trong thế giới hôm nay. Qua đó, chúng ta tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết giữa các quốc gia, dân tộc.

Múa rối là loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời, hiện diện trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc tổ chức Liên hoan tại Phú Quốc mang một ý nghĩa đặc biệt khi nơi đây sẽ là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đây không chỉ là cơ hội đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và du khách, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phú Quốc – điểm đến du lịch quốc tế hấp dẫn, đồng thời giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, năng động, sáng tạo và thân thiện tới bạn bè năm châu.

"Tôi mong rằng, từ những hoạt động giao lưu nghệ thuật như Liên hoan hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa trong kết nối các dân tộc, thúc đẩy du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần tạo nên những dấu ấn tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trước thềm Năm APEC Việt Nam 2027" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Liên hoan Múa rối quốc tế không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh tài năng nghệ thuật, mà còn là không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết: Việc đăng cai tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026” là sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là nhịp cầu thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, mà còn là cơ hội quý báu để các nghệ sĩ nước chủ nhà giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo và tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật múa rối của bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần định hướng giải pháp phát triển bền vững nghệ thuật múa rối Việt Nam nói riêng và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để tỉnh An Giang quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, mến khách, mà còn là nhịp cầu văn hóa ý nghĩa, là bước khởi đầu đầy cảm hứng để Phú Quốc – An Giang mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế hướng tới Năm APEC 2027 thành công rực rỡ.

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 04/12/2026.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc, Liên hoan có sự tham gia của bốn đơn vị Việt Nam và 12 đoàn quốc tế

Lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc, Liên hoan có sự tham gia của bốn đơn vị Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Ai Cập, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Peru, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh.

Bốn đại diện của nước chủ nhà gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị mang đến những chương trình thể hiện sự phong phú của nghệ thuật múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn và các tích trò truyền thống đến những tìm tòi sáng tạo trong phương thức biểu đạt, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Thông qua các chương trình biểu diễn, nghệ thuật múa rối Việt Nam có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và bản sắc văn hóa dân tộc.

Buổi lễ thu hút đông đảo công chúng đến tham dự

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Múa rối Việt Nam mở màn phần diễn thi với chương trình Cảm xúc Long Thành. Kết hợp rối nước và rối cạn, tác phẩm đưa khán giả trở về với không gian Thăng Long – Hà Nội xưa, nơi vẻ đẹp thanh lịch của đất kinh kỳ hòa cùng nhịp sống, buôn bán và lễ hội của 36 phố phường.

Các chương trình dự thi được tổ chức vào buổi tối và kéo dài đến hết ngày 2/12. Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra lúc 20h ngày 4/12.