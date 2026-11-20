Khai mạc Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026. (Ảnh: DL)

Với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực hội tụ - Kết nối du lịch Bắc Ninh”, liên hoan quy tụ hơn 80 gian hàng giới thiệu sản phẩm ẩm thực tiêu biểu, đặc sản địa phương và dịch vụ du lịch của các vùng miền. Trong đó có 20 gian hàng của Bắc Ninh và các địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang; cùng hơn 60 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ trong và ngoài thành phố.

Nhiều món ăn, đặc sản đặc trưng được giới thiệu như: Bánh đúc riêu cua Vạn An, bánh cuốn Mão Điền, bánh đa Kế, bánh chưng Hoàng Vân, bánh ngũ sắc Thị Cầu, bánh phu thê Đình Bảng, nem nướng Liên Chung, nem ngựa, phở gan cháy Đáp Cầu, rượu sâm Nam núi Dành, trà Bản Ven…

Các đại biểu tham quan gian hàng tại liên hoan. (Ảnh: DL)

Liên hoan diễn ra từ ngày 20 đến 25/11. Trong khuôn khổ chương trình, du khách được tham quan, thưởng thức, trải nghiệm nghệ thuật chế biến các món ăn truyền thống, đặc sản cùng các hoạt động giao lưu, xúc tiến, kết nối và trình diễn di sản văn hóa đặc sắc.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Tuấn Khoa nhấn mạnh: Ẩm thực là một phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa và sức hấp dẫn của điểm đến. Bắc Ninh nổi tiếng với những đặc sản, món ăn đậm chất miền Quan họ. Mỗi món ăn, mỗi sản vật đều mang hương vị riêng, gắn với vùng đất, con người, tập quán và những câu chuyện văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên sự phong phú, độc đáo của văn hóa ẩm thực Kinh Bắc.

Bánh ngũ sắc Thị Cầu, món ăn đậm chất Quan họ Bắc Ninh. (Ảnh: DL)

Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch cộng đồng và tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thông qua liên hoan, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người và những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Bắc Ninh đến du khách trong nước, quốc tế.