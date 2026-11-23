Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều tặng hoa cho Ban Giám khảo

Liên hoan lần này có 27 đội tham gia, quy tụ hơn 260 nghệ nhân, tài tử với 162 tiết mục tham gia biểu diễn. Liên hoan dự kiến kéo dài đến ngày 27-11. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các tài tử biễu diễn tại liên hoan

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đối với Cà Mau, đờn ca tài tử đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống tinh thần của người dân. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu ở xóm, ấp đến các chương trình biểu diễn phục vụ người dân, du khách, những câu ca, tiếng đờn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ các nghệ nhân tham gia biểu diễn

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đen, thời gian qua, tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy di sản; chú trọng truyền dạy, phát triển câu lạc bộ, duy trì thực hành trong cộng đồng và trường học. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện để nghệ nhân, tài tử trao truyền giá trị nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ.