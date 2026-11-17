Dự khai mạc có ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo thế hệ nghệ nhân, liền anh, liền chị và công chúng yêu Quan họ.

Trước giờ khai mạc Liên hoan, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đền thờ Đức vua Bà (tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc), thành kính tri ân Thủy tổ Quan họ - người có công khai sinh và trao truyền những làn điệu Dân ca Quan họ. Ảnh: bacninhtv.vn

Liên hoan quy tụ 49 đoàn nghệ thuật với hơn 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị và nhạc công đến từ 49 làng Quan họ gốc thuộc 11 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các đoàn tích cực chuẩn bị tập luyện, xây dựng chương trình nghệ thuật không quá 20 phút gồm 3 tiết mục: đơn ca, song ca và tốp ca. Trong đó, tiết mục song ca ưu tiên hình thức hát đối đáp truyền thống giữa liền anh và liền chị, không sử dụng nhạc đệm.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao cờ cho 49 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia chương trình. Ảnh: Thuận Thảo

Nội dung tập trung giới thiệu những làn điệu Quan họ lời cổ, cách ứng xử, lề lối giao tiếp, trang phục và phong cách trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Quan họ gốc.

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, trong đó Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản tiêu biểu, kết tinh tâm hồn, cốt cách, phong tục và nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Kinh Bắc.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan. Ảnh: Thuận Thảo

Trải qua nhiều thế hệ, những làn điệu Quan họ mượt mà, đằm thắm đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần làm nên bản sắc văn hóa riêng có của quê hương Bắc Ninh.

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, bảo đảm Quan họ tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Đoàn nghệ thuật quần chúng làng Quan họ gốc Viêm Xá (phường Kinh Bắc) biểu diễn tại liên hoan. Ảnh: Thuận Thảo

Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh, khẳng định vai trò của các cộng đồng trực tiếp nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức một sân chơi văn hóa, nghệ thuật dành riêng cho các làng Quan họ gốc, thể hiện sự quan tâm đối với chủ thể của di sản, đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân, liền anh, liền chị giao lưu, trình diễn, trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục gìn giữ những giá trị Quan họ truyền thống.

Liên hoan thu hút đông đảo công chúng yêu Quan họ tham gia. Ảnh: Thuận Thảo

Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11. Các đoàn biểu diễn theo thứ tự bốc thăm. Lịch biểu diễn hằng ngày gồm 3 buổi, sáng từ 7 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ và tối từ 19 giờ.

Liên hoan cũng là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết thành phố Bắc Ninh năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Qua đó, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường giao lưu, gắn kết và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.