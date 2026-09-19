Khai mạc Liên hoan các Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Ban Tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan.

Các đại biểu dự khai mạc Liên hoan.

Liên hoan các CLB Nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình lần thứ I thu hút sự tham gia của 800 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, hội viên đến từ 29 CLB Nghệ thuật truyền thống không chuyên, đại diện cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Liên hoan.

Các CLB mang đến Liên hoan 71 tiết mục dự thi ở nhiều loại hình nghệ thuật như hát Chèo, hát Văn, hát Xẩm, dân ca Mường, hát Trống quân, hát Dặm Quyển Sơn, độc tấu - song tấu - hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trích đoạn Chèo, hoạt cảnh Chèo... Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ngợi ca cảnh sắc Ninh Bình tươi đẹp, hữu tình, niềm tự hào về truyền thống văn hóa lịch sử, niềm vui khi chứng kiến quê hương đổi mới giàu đẹp, không khí vui tươi trong lao động sản xuất, dựng xây quê hương…

Tiết mục của đoàn tuyển phường Phù Vân tham gia Liên hoan.

Tiết mục hát chèo của đoàn tuyển phường Tam Điệp tham gia Liên hoan.

Liên hoan là sân chơi để các CLB Nghệ thuật truyền thống không chuyên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trở thành nhân tố cốt lõi trong bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ban Tổ chức kỳ vọng Liên hoan sẽ lan toả mạnh mẽ thông điệp về tình yêu và tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hoá tinh thần của cha ông trong xây dựng con người Ninh Bình, thương hiệu văn hóa Ninh Bình vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Liên hoan diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2026. Các tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn công diễn tại đêm tổng kết và trao giải vào tối 21/9/2026.