Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội 2026

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), đồng thời là hoạt động chuyên môn đầu tiên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ XIII. Ảnh: Đặng Thủy

Với chủ đề "Hà Nội - Dấu ấn di sản", Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội năm 2026 nhận được hơn 700 tác phẩm dự thi. Hội đồng giám khảo đã chọn lựa và tìm ra 65 ảnh trưng bày và trao giải cho 11 tác phẩm.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá, các tác giả dự thi không chỉ ghi lại những gì đã có, mà còn đi tìm sức sống của di sản ngay trong đời sống hôm nay. Di sản hiện lên khi trầm mặc, cổ kính, khi rực rỡ, căng tràn sức sống; khi trong một công trình kiến trúc, khi lại ẩn trong một ánh mắt, một nụ cười hay một sinh hoạt bình dị của người dân Thủ đô.

Trao Huy chương vàng cho tác giả Lê Ngọc Tú. Ảnh: Đặng Thủy

Nhiều tác giả đã mang đến góc nhìn đương đại về một Hà Nội đang chuyển mình hội nhập mà vẫn nâng niu những gì cha ông để lại. Và thật đáng mừng khi có nhiều tác giả trẻ tham gia, mạnh dạn tìm tòi những góc máy mới lạ. Đó chính là sự tiếp nối mà Nghị quyết Đại hội X đặt nhiều kỳ vọng.

Trao giải Nhì cho tác giả Lê Đức Kim và Dương Thị Ngọc Chiến

Tuy vậy, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế tại cuộc thi. Đó là di sản là đề tài vừa quen vừa khó, rất dễ rơi vào lối mòn của những góc máy quen thuộc, những cảnh dàn dựng na ná nhau, hay việc lạm dụng hậu kỳ đến mức bức ảnh đẹp nhưng không còn thật. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những hình ảnh khó phân biệt thật giả, sự trung thực của người nghệ sĩ càng trở nên quý giá. Máy móc có thể tạo ra một hình ảnh đẹp, nhưng không thể thay người nghệ sĩ đứng dưới mái đình lúc tinh mơ, không thể kiên nhẫn đợi trọn một mùa lễ hội, và không thể mang trong mình tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Với nhiếp ảnh di sản, sự thật chính là giá trị cốt lõi.

Trao giải Ba cho các tác giả

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao Huy chương Vàng Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội năm 2026 cho tác giả Lê Ngọc Tú với tác phẩm "Hội Gióng Đền Phù Đổng".

2 Huy chương Bạc cho tác giả Lê Đức Kim với tác phẩm "Bay qua miền di sản", tác giả Dương Thị Ngọc Chiến với tác phẩm "Lễ tế Khổng Tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trường Đại học đầu tiên của Việt Nam".

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả

3 Huy chương Đồng cho tác giả Hoàng Thị Hoan với tác phẩm "Bánh tẻ của người Sơn Tây", tác giả Trần Thu Hà với tác phẩm "Hà Nội - Những dấu ấn còn lại với thời gian", tác giả Việt Nga với tác phẩm "Lễ hội Đình Chèm" cùng 5 giải Khuyến khích.

Triển lãm các tác phẩm xuất sắc được trưng bày đến hết ngày 5-10.

Một số tác phẩm đoạt giải tại liên hoan: