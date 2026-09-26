Khai mạc Liên hoan ẩm thực Điện Biên năm 2026

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan mua sắm tại liên hoan.

Hoạt động nhằm tôn vinh sự đa dạng, đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung, ẩm thực vùng Điện Biên - Tây Bắc nói riêng; tạo không gian giao lưu, kết nối, quảng bá và phát triển sản phẩm ẩm thực gắn với du lịch.

Liên hoan thu hút 100 gian hàng, quy tụ các địa phương, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chuyên gia ẩm thực. Các gian hàng được bố trí theo khu vực ẩm thực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Điện Biên, giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản truyền thống.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết, liên hoan là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nghệ nhân và đầu bếp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chế biến và phục vụ. Qua đó, góp phần gắn ẩm thực với các chương trình, tuyến, điểm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Điện Biên.

Thịt sấy, đặc sản Tây Bắc được bày bán tại liên hoan.

Trong khuôn khổ liên hoan, người dân và du khách được thưởng thức ẩm thực, giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống và trải nghiệm chế biến một số món ăn đặc trưng như khẩu xén, bánh dày, thịt hun khói, xôi nếp nương, cá nướng... Phường Điện Biên Phủ tổ chức trình diễn giã bánh dày của đồng bào dân tộc Mông.

Ban Tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia gian hàng tại liên hoan ẩm thực.

Liên hoan cũng là dịp kết nối các cơ sở sản xuất ẩm thực với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm du lịch cộng đồng; giới thiệu sản phẩm, mở rộng liên kết tiêu thụ và từng bước xây dựng thương hiệu ẩm thực Điện Biên. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các gian hàng có hình thức trưng bày ấn tượng, sản phẩm ẩm thực đặc sắc và tổ chức hoạt động thu hút khách tham quan.

Liên hoan diễn ra đến ngày 28/9/2026.