Khai mạc Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế TPHCM 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM nhấn mạnh, Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế TPHCM là không gian gặp gỡ, đối thoại và kết nối giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị đặc sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu, trân trọng sự đa dạng trong truyền thống âm nhạc của các quốc gia và cộng đồng trên thế giới.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM phát biểu khai mạc. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong đêm khai mạc, Dàn nhạc Khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện TPHCM trình diễn tiết mục chào mừng là bản hòa tấu Giao mùa (sáng tác: Bùi Thiên Hoàng Quân).

Tiếp đó, lần lượt đại diện Thái Lan và Philippines đã mang đến các phần trình diễn ấn tượng, đậm bản sắc truyền thống.

Tiết mục chào mừng của Dàn nhạc Khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Đến từ Thái Lan là Khoa Âm nhạc Truyền thống Thái Lan & Phương Đông, Trường Đại học Âm nhạc Mahidol - một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu của Thái Lan và châu Á; là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và phát triển âm nhạc truyền thống Thái Lan, tích cực hợp tác biểu diễn và nghiên cứu với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Các nghệ sĩ đã mang đến phần trình diễn: hòa tấu dây Saen Kham Nueng, độc tấu Deaw Sud Sa-ngaun và Sam Chan, tổ khúc Song Chan, hòa tấu dây dân ca Thái Lan.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng TS.NSND Đỗ Quốc Hưng tặng hoa, kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự liên hoan và nhà tài trợ. Ảnh: VĂN TUẤN

Đại diện đến từ Philippines là UP AbeRon Rondalla, Trường Âm nhạc, Đại học Philippines với lực lượng nòng cốt là giảng viên và sinh viên.

Các nghệ sĩ mang đến các phần trình diễn gồm: hòa tấu dân vũ Tinikling, hòa tấu dân ca Aruy và Lulay, hòa tấu Dahil sa Yo, Liniamo ne lieti calici, Gabi ng mga Aswang of CA Castro, Agos ng Panahon - chương III.

Phần trình diễn của đoàn nghệ thuật Thái Lan tại đêm khai mạc. Ảnh: VĂN TUẤN

Sau đêm khai mạc, ngày 22-10, liên hoan tiếp tục diễn ra chuỗi seminar (hội thảo chuyên đề) thuộc các chủ đề: "Cấu tạo Jangdan trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc", "Nâng tầm nghệ thuật truyền thống Philippines qua hòa tấu Rondalla" và "Âm nhạc truyền thống Thái Lan: Truyền thống, truyền đạt và chuyển hóa".

Đêm bế mạc liên hoan và hòa tấu chung Việt Nam - Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào tối 23-10 tại Nhạc viện TPHCM.