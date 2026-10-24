Khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội 2026

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, vùng đất Thăng Long- Đông Đô- Hà Nội là trung tâm lịch sử, văn hoá lâu đời của dân tộc Việt Nam, nơi có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận.

Mỗi làng nghề truyền thống là một câu chuyện về đôi bàn tay khéo léo, trí tuệ, sáng tạo của những người thợ. Trong bối cảnh hội nhập ngày nay, các làng nghề ở xã Phú Xuyên nói riêng, Hà Nội nói chung đều nỗ lực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình "Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản và đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026" diễn ra từ ngày 23- 26/10, được tổ chức với quy mô 100 gian hàng bao gồm: Khu gian hàng kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản, sản phẩm OCOP... của các đơn vị, doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố tiêu biểu (như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Nam Định, Bình Phước…); không gian quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản và làng nghề truyền thống xã Phú Xuyên; khu giới thiệu và trình diễn ẩm thực, đặc sản vùng miền, cùng với các hoạt động phong phú để thu hút người dân trải nghiệm, dùng thử, mua sắm sản phẩm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Lễ hội lần này không chỉ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản - đặc sản vùng miền mà còn là dịp tốt để tăng cường liên kết làng nghề, các nghệ nhân, thợ giỏi được trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm để làng nghề phát triển tốt hơn.

Bên cạnh đó, lễ hội còn góp phần quan trọng thúc đẩy tiêu dùng nội địa, lan toả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền, đưa thương hiệu từng sản phẩm vươn xa.

Trong các ngày diễn ra chương trình, nhiều hoạt động bên lề cùng được tổ chức để thu hút khách tham quan như: Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống và đương đại; nghi thức Tế lễ tổ nghề, rước kiệu; tổ chức các tour du lịch làng nghề kết hợp tâm linh; các cuộc thi biểu diễn tay nghề, thi cải cách hành chính, chuyển đổi số; chương trình biểu diễn thời trang trình diễn áo dài truyền thống; chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ xã Phú Xuyên; tổ chức các trò chơi dân gian và dân vũ; hoạt động livestream quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Đây là cơ hội để tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề trong và ngoài nước, khẳng định vai trò, vị trí của làng nghề đối với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Với quy mô và nội dung phong phú, "Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản và đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026" là sự kiện điểm nhấn quan trọng, tôn vinh giá trị nông sản Việt và kết nối thị trường tiêu thụ bền vững, quảng bá, lan tỏa tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch làng nghề của xã Phú Xuyên đến khách tham quan, người tiêu dùng.