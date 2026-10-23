Khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội 2026

Các đại biểu tham dự Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, phường của thành phố Hà Nội cùng đông đảo người dân, du khách.

Về phía lãnh đạo xã Phú Xuyên có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Xuân Thanh; các đồng chí lãnh đạo xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương trình bày diễn văn khai mạc lễ hội. Ảnh: PV

Diễn văn khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương trình bày đã nêu bật vùng đất Thăng Long- Đông Đô- Hà Nội là trung tâm lịch sử, văn hoá lâu đời của dân tộc Việt Nam, nơi có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận.

Tại mỗi làng nghề truyền thống là một câu chuyện về đôi bàn tay khéo léo, trí tuệ, sáng tạo của những người thợ. Trong bối cảnh hội nhập ngày nay, các làng nghề ở xã Phú Xuyên nói riêng, Hà Nội nói chung đều nỗ lực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội.

Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi và tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, khẳng định sự tài hoa, sáng tạo và tinh thần bền bỉ của các nghệ nhân, những người đã góp phần gìn giữ, phát triển làng nghề truyền thống của quê hương.

Lễ hội thu hút rất đông người dân, du khách tham dự. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lễ hội lần này không chỉ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản - đặc sản vùng miền mà còn là dịp tốt để tăng cường liên kết làng nghề, các nghệ nhân, thợ giỏi được trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm để làng nghề phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, lễ hội còn góp phần quan trọng thúc đẩy tiêu dùng nội địa, lan toả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", mở rộng thị trường tiêu nông sản, đặc sản vùng miền, đưa thương hiệu từng sản phẩm vươn xa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung phát biểu chào mừng lễ hội. Ảnh: PV

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh, Phú Xuyên được biết đến với danh xưng “đất trăm nghề”. Tiếp nối truyền thống của huyện, xã đã lấy ngày 26-10 hằng năm là Ngày vinh danh làng nghề truyền thống xã Phú Xuyên.

Hiện nay, trên địa bàn xã Phú Xuyên 32/32 làng có nghề, trong đó 10 làng đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Tiêu biểu làng nghề mộc, đồ gỗ mỹ nghệ Vạn Điểm, Văn Nhân, Thống Nhất, An Định; nghề dệt lưới tại Văn Lãng, Trần Phú. Mỗi sản phẩm là kết tinh của kỹ năng, kinh nghiệm, bàn tay khéo léo, tài hoa của người thợ; mỗi làng nghề là một không gian văn hoá đặc trưng, giàu bản sắc.

Cùng với phát triển làng nghề, xã Phú Xuyên hiện có 97 sản phẩm OCOP, xã đã số hoá hồ sơ 49/133 di tích lịch sử văn hoá trong danh mục kiểm kê, hằng năm có 24 lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức. Đây là nguồn lực văn hoá có giá trị, góp phần hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề và du lịch văn hoá tâm linh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên, Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 trưng bày 120 gian hàng của Hà Nội và các tỉnh, thành phố giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền.

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, góp phần kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời là dịp để xã tiếp tục phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và đưa sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử.

Nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội. Ảnh: PV

Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 23- 26/10 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, kết hợp hài hoà giữa xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế làng nghề với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Trong chuỗi hoạt động của lễ hội còn có các cuộc thi biểu diễn tay nghề thợ đục gỗ, đan lưới; tour du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh; hội thi cải cách hành chính, chuyển đổi số; livestream quảng bá sản phẩm làng nghề…