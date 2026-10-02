Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức với chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 1 - 4/10. Lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: Tùng Đinh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO nhận định, chủ đề "Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai" của lễ hội năm nay thể hiện một niềm tin sâu sắc của UNESCO: Sự đa dạng văn hóa là nguồn cảm hứng cho sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau.

Ông đề cập đến sự tham gia của hơn 50 quốc gia tại Hà Nội, mỗi quốc gia mang đến những nét đặc sắc trong bản sắc và biểu đạt văn hóa, cùng chia sẻ niềm vui trong hòa bình.

Về địa điểm tổ chức, ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng Hoàng thành Thăng Long là không gian phù hợp với lễ hội, bởi đây là di tích phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa trong hơn một thiên niên kỷ.

Lễ hội diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Theo ông Lazare Eloundou Assomo, trong 5 thập kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO cho thấy văn hóa và di sản có thể kết nối các cộng đồng, góp phần xây dựng niềm tin giữa các dân tộc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững của nhân loại; với sức mạnh kỳ diệu của văn hóa, kết nối con người với con người, vượt qua mọi khoảng cách và khác biệt để không một đường biên giới nào có thể ngăn cách sự đồng cảm, chia sẻ và khát vọng hòa bình.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng; nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh của nhân loại.

Ảnh: VGP.

“Từ những làn điệu dân ca, những điệu múa, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian; từ trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống; đến những di tích, danh thắng, lễ hội và tri thức dân gian… tất cả đều kể những câu chuyện về con người, về văn hóa, về đất nước, về quê hương, về khát vọng sống và những giá trị mà các thế hệ muốn trao truyền cho tương lai”. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 3 thông điệp của lễ hội. Thứ nhất, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Thứ hai, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền; sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Thứ ba, từ lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế - nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới; để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Từ những thông điệp này, Phó Thủ tướng mong muốn lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới tại Việt Nam; một không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác văn hóa quốc tế; nơi các giá trị di sản được hội tụ, lan tỏa và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan không gian văn hóa quốc gia của các nước. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Trong khuôn khổ lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, nhiều hoạt động được tổ chức như giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế với nghệ sĩ Việt Nam.

Sáng 2/10, các đại biểu quốc tế sẽ tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu phong tục, tập quán, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trong hai ngày 2 và 3/10, chương trình "Hòa nhạc Năm Châu" diễn ra tại sân khấu tròn Hoàng thành Thăng Long. Chương trình giới thiệu âm nhạc, nhạc cụ và các phương thức trình diễn đặc trưng của nhiều quốc gia, kết hợp công nghệ hiện đại. Một số tiết mục được giới thiệu gồm Cultural Cosplay - Giao thoa sắc Việt, Audition - Phát triển cùng Văn hóa Việt Nam...

Chiều 3/10, chương trình diễu hành đường phố "Sắc màu năm châu" sẽ có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam.

Lễ hội bế mạc vào 20h tối 4/10 với chương trình "Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai", có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.